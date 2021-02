Psíkov z bytu hrôzy v Ružinove čaká lepší život: Citka, Rubko a Žakim svoju rodinu stále hľadajú

Svitá im na lepšie časy! Zachránených 25 psíkov z bytu v bratislavskom Ružinove, o ktorých Nový Čas informoval koncom januára, čaká konečne lepší život.

Chlpáči boli zatvorení medzi štyrmi stenami a nikto ich „nevenčil“ a nebyť záchrany, ktovie, ako by to s nimi dopadlo. Našťastie, sa ich ujali v Slobode zvierat a po troch náročných týždňoch a po preliečení z 25 havkáčov ostali bez domova už len traja. Milujúcich a predovšetkým trpezlivých majiteľov, ktorí im vynahradia to, čo im doteraz chýbalo, hľadajú ešte Žakim (2), Rubko (4) a Citka (6). Všetci traja túžia po objatí a láske.

O hrôzostrašnom osude psíkov informoval Nový Čas prvýkrát v januári, kedy ich zachránili pracovníci Slobody zvierat, spolu s hasičmi a políciou. Až 25 chlpáčov žilo v hore odpadkov, ktoré siahali do výšky okien. Majiteľka, ktorá si podľa našich informácií byt iba prenajimala, psíkov „nevenčila". A tak sa chlpáči z bytu vôbec nedostali von na prechádzku. Kŕmení pravdepodobne boli, no v kope špiny si vytvárali nory a mnohí trpeli kožnými ochoreniami či infekciami. Po troch týždňoch však štvornohým miláčikom konečne svitlo na lepšie časy.

„Okrem troch psíkov majú už všetci prisľúbené domovy,“ prezradila radostnú správu predsedníčka organizácie Sloboda zvierat Pavla Dugovičová s tým, že šesť psíkov odovzdali regionálnemu centru v Piešťanoch. „Ešte stále tu mám troch psíkov, ktorí čakajú na svoj domov, tak veríme, že aj pre nich sa niekto nájde. Všetci traja prekonali infekčné ochorenie, preto je u nich posunutý termín vakcinácie,“ dodala. Žakim, Citka a Rubko sú vykastrovaní, no stále čakajú na druhú vakcínu. Nová rodina by si ich mohla vziať už aj teraz, no dokým nebudú zaočkovaní, nemôžu sa stretávať s ostatnými štvornohými kamarátmi.