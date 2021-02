Unikátne objavy pri výstavbe ulice v Nemšovej: Prekvapení boli aj archeológovia

Výstavba novovznikajúcej ulice odhalila, čo mnohí odborníci predpokladali.

V Nemšovej objavili pod zemou mimoriadne vzácne kúsky, ktorých výskyt prekvapil aj samotných archeológov. Bohaté nálezisko nebolo podľa ich slov lukratívne ako stavebný pozemok len dnes, ale i v minulosti. Unikátne artefakty potvrdili, že ľudia túto lokalitu obývali až v troch časových horizontoch. Najvzácnejší nález pochádza spred 5 500 rokov! Čo všetko sa pod zemou našlo?

V mestskej časti Kľúčové v Nemšovej, lokalita Pod horou, už od novembra minulého roka prebieha pod vedením Trenčianskeho múzea v Trenčíne archeologický výskum, ktorý súvisí s plánovanou výstavbou cestných komunikácií. Predpísal ho tamojší Krajský pamiatkový úrad. Jeho ukončenie je naplánované v najbližších dňoch. „Na ploche 5 000 metrov štvorcových, ktoré sme preskúmali, niektoré hlbšie, niektoré plytšie, sme zachytili tri časové horizonty: doba kamenná, mladšia doba bronzová a vrcholný stredovek,“ vysvetľuje vedúci výskumu Juraj Malec.

Usídľovanie sa tu začalo podľa jeho slov už pred 5 500 rokmi, keď sa tu nachádzal ľud badenskej kultúry. „Prišiel ale pravdepodobne náhly zánik, keď sa zosunul svah a pochoval celé osídlenie približne polmetrovou vrstvou zeminy. Po nich po takmer 2 000 rokoch prišla lužická kultúra z doby bronzovej. Zrejme sa tu vtedy nachádzalo nejaké väčšie mesto, podarilo sa nám zachytiť niekoľko obydlí, zásobných jám. Z tohto obdobia sme zachytili množstvo nálezov z bronzu, napr. dýku, bojový čakan, či viacero ihlíc a častí šperkov. Ako posledné sa nám v skúmanej lokalite podarilo doložiť časť osídlenia z vrcholného stredoveku,“ objasnil.

Fľaška ako býčia hlava

Z jeho pohľadu ide o najbohatšie nálezisko, aké kedy skúmal. „Ako bola tá lokalita aj vtedy lukratívna pre výstavbu domov, je lukratívna aj teraz,“ upresnil Malec. Zdôraznil, že medzi najvzácnejšie nálezy patrí objav dýky, či dobovej dojčenský fľašky. Tá má otvor, kadiaľ tieklo mlieko a vyzerala ako malý býk. „Pripomínal býčiu hlavu a dieťa potom malo väčší záujem o pitie. Keď cez otvor pilo mlieko, dívalo sa na býka,“ vysvetlil originalitu vtedajšej výroby.

Primátor Nemšovej Miloš Mojto vraví, že nepredpokladal, že sa nájde také veľké množstvo archeologických objektov. „Na druhej strane, dalo sa to tušiť. Boli očakávania, že by sa tu mohli nájsť vzácne veci,“ upresnil. Podľa riaditeľa trenčianskeho múzea Petra Martiniska ide o jedno z najväčších archeologických skúmaní, ktoré realizovalo trenčianske múzeum svojou rozlohou, ale aj počtom nálezov. „Nie je to malé nálezisko, ale dá sa povedať, že to mohlo byť aj väčšie mes­to,“ povedal s tým, že nálezy, ktorých je až niekoľko tisíc, budú obohatením expozícií a časom sa ocitnú vystavené na Trenčianskom hrade. Predtým však budú vy­stave­né v miestnom múzeu.