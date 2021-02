FOTOhádanka: Muzikálová kráska, viete, kto to je?

Dievčatko na fotke patrí medzi naše najznámejšie slovenské speváčky a herečky.

Spevu podľahla už vo svojich 8 rokoch a ako 14-ročná dostala úlohu v muzikáli Neberte nám princeznú. Mnohí si ju pamätajú najmä vďaka seriálu Búrlivé víno, kde stvárnila hlavnú postavu - Ninu. Je to šarmantná a krásna umelkyňa, ktorá má talent od prírody. So svojím partnerom vychovávajú dve deti, dcérku Lianu a syna Hektora. A tak sa z nej stala aj svedomitá mamička, ktorá sa opäť pomaly vracia do práce. Viete, kto to je?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Správna odpoveď: Nela Pocisková