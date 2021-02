Vlhová po nepríjemnom páde: Musela som utekať zubárovi, no mohlo to byť aj horšie

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) si v pondelok a v utorok zatrénovala v Jasnej, kde sa 6. a 7. marca predstaví v pretekoch SP v slalome a obrovskom slalome.

Nevyhla sa menšiemu zraneniu, ale potešila sa, že si mohla vyskúšať kopec. V pondelok si Vlhová naplánovala tréning obrovského slalomu, v utorok cibrila slalom.. Takže sa mi slalom trénoval lepšie," uviedla Vlhová.

V pondelok si však 25-ročná lyžiarka narazila ústa, musela vyhľadať aj lekárske ošetrenie. "Spadla som na vnútornú lyžu, ale potom sa šúchala do najbližšej brány a narazila som si ústa. Ale všetko je v poriadku, len som musela utekať zubárovi, lebo som mala zuby v čudnej polohe. Mám teraz chránič na zuby, dopadlo to dobre, mohlo to byť aj horšie."

Po ošetrení jej utorkový tréning nerobil žiadne problémy, zranenie ju žiadnym spôsobom nelimitovalo. "Bolí ma nos, ústa aj zuby, ale nie je to niečo, čo by ma obmedzovalo. Dnes som si dala pár jázd," povedala po slalomovom tréningu.

Do Jasnej sa Vlhová vráti v nedeľu 28. februára, teraz ju čaká tréning v Taliansku a potom preteky SP."Do Jasnej sa veľmi teším,. Ale ešte to neriešim, lebo ma čakajú ďalšie preteky., určite by ich prišlo viac ako po iné roky. V nedeľu po pretekoch v Taliansku prídem a potom budem celý týždeň v Jasnej trénovať."

Počas dvoch dní si Vlhová doma oddýchla a ako uviedla, prišla na iné myšlienky. V prebiehajúcej sezóne si však v spoločnosti najbližších nemohla dopriať úplný relax. "Po MS som bola unavená najmä psychicky. Pomohlo mi, že som bola doma, prišla som na iné myšlienky. Vždy sa teším, keď môžem prísť domov. Ale nemôžem sa úplne uvoľniť, pretože musím myslieť na ďalšie preteky. Pre mňa je táto sezóna veľmi náročná. Jazdím všetky disciplíny, stále to mením, nemám priestor na trénovanie. Ale vedeli sme, do čoho idem a budeme bojovať až dokonca," dodala líderka celkového hodnotenia SP.