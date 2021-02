Agáta Hanychová prehovorila o mladšom priateľovi: Toto pre ňu ešte žiadny chlap nespravil

Moderátorka a influencerka zo susedného Česka Agáta Hanychová (35) je po rozvode a sérii neúspešných kratších vzťahov opäť zamilovaná.

Jej srdce si získal stolár Adam Raiter (32), ktorý sa pýši namakaným potetovaným telom. Výzor drsňáka však podľa Agáty klame. ,,S Adamom je mi fajn. Je galantný. Vyzerá ako pankáč, pritom je to jeden z najmilších chalanov, s ktorými som kedy bola,“ povedala pre extra.cz. Brunetka pridáva dôkaz.

,,A je to prvý chlap, ktorý mi oškrabal zamrznuté okná na aute, keď šiel do práce. To sa mi vážne ešte nestalo. To mi pripadá skvelé,“ hovorí nadšene Agáta, ktorá sa minulý rok rozviedla so známym moderátorom Jakubom Prachařom. Podľa niektorých sa naňho Adam dokonca podobá.

,,Keď má niekto rád čokoládovú zmrzlinu, tak sa jej preje a príde mu zle. Aj tak si ju časom kúpi znova,“ reagovala na to instagramová hviezda. So sexi stolárom si kúpili karavan, ktorý Adam zreštauruje a potom s ním budú spolu s Agátinými deťmi cestovať po Česku. Svoje dobrodružstvá plánujú zdieľať na Instagrame.