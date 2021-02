Príbuzný kráľovnej sa postaral o škandál: Sexuálny útok na hrade, gróf ide do basy!

Vzdialený príbuzný britskej kráľovnej Alžbety II. pôjde na desať mesiacov do väzenia za sexuálne napadnutie.

Rozhodol o tom v utorok súd v škótskom Dundee. Tridsaťštyriročný Simon Bowes-Lyon, ktorý používa titul gróf zo Strathmore, sa k napadnutiu priznal a uviedol, že svoj čin ľutuje, napísala agentúra AP. Bowes-Lyon je so súčasnou panovníčkou spriaznený z matkinej strany, je praprasynovcom kráľovnej matky.

Jeho rodovým sídlom je hrad Glamis, kde matka kráľovnej Alžbety II. žila ako dieťa. Narodila sa tam aj kráľovnina sestra, princezná Margaret. K sexuálnemu napadnutiu došlo pred rokom práve na hrade Glamis. Bowes-Lyon vtedy prenikol do spálne, kde spala 26-ročná žena a pokúšal sa ju násilím vyzliecť. Žena na druhý deň ráno ohlásila útok na políciu.

Bowes-Lyon už pred mesiacom priznal svoju vinu a uviedol, že sa hlboko hanbí za to, že spôsobil ujmu človeku, ktorý bol hosťom v jeho vlastnom dome. Bolo to podľa neho v opitosti. "Mal som za to, že nie som schopný správať sa tak, ako som sa správal, ale musím sa tomu postaviť čelom a vziať na seba plnú zodpovednosť," citovala grófa zo Strathmore agentúra AP.