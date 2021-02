Mrazivé svedectvo majiteľa žilinského krematória: Z jeho slov vám nabehne husia koža

Zo siedmich slovenských krematórií momentálne fungujú iba štyri. Upozornil na to konateľ a zároveň majiteľ žilinského krematória Vincent Francl. Na počet obyvateľov našej krajiny, a ešte k tomu v čase pandémie, je to žalostne málo, uviedol pre TASR.

Žilinské krematórium, ktorého spádovou oblasťou je horné a stredné Považie, Orava, Kysuce a Liptov, je naplnené približne na polovicu a podľa jeho vedúceho Petra Havla zatiaľ situáciu zvláda. "Mortalita sa každým dňom zvyšuje, a tým, že kremačných pecí je málo, krematóriá nestíhajú spaľovať. Zosnulí tak musia čakať na spopolnenie v chladiacich boxoch. Ukázalo sa, že ich kapacita je nedostatočná a začalo sa s nákupom týchto boxov. Nastáva situácia, že sa začínajú hromadiť zosnulí v boxoch, ale doteraz sa nekúpila ani jedna nová pec a nezvýšila sa kapacita krematórií. Pritom tieto dva úkony bezprostredne na seba nadväzujú. Vo Francúzsku zakúpili kremačné pece a montovali ich na kontajnerové plošiny za nákladné ťahače. Takúto situáciu si však na Slovensku absolútne neviem predstaviť. Predstava, ako odprevádzate zosnulého na poslednej ceste životom, chcete mu prejaviť poslednú úctu a nebožtík leží v nejakom ťahači, je absolútne za hranicou akejkoľvek etiky a morálky," reagoval na súčasnú situáciu.

Aktuálne v Žiline spaľujú zosnulých už z troch krajov Slovenska. "Pri zhoršujúcej sa situácii je veľký predpoklad, že pec taký nápor spaľovania nevydrží a môže dôjsť k odstávke na dlhšiu dobu. Rovnako tak po odpracovaní určitého počtu hodín bude potrebné vykonať údržbu či revíziu a vtedy musí byť pec odstavená. V Žiline máme kremačnú pec z Českej republiky a všetky práce na nej môže vykonávať len zodpovedná osoba z danej firmy. A tu nastáva ďalší problém. Na základe aktuálnej platnej legislatívy musí každá osoba, prichádzajúca zo zahraničia, absolvovať 14-dňovú karanténu. Ak by sme aj okamžite požiadali o opravu alebo iný úkon spojený s kremačnou pecou, tak nevieme zabezpečiť spaľovanie minimálne na dva týždne, a to hovorím len o karanténe technika. Pokojne sa tak môže stať, že odstávka môže trvať aj viac ako mesiac. V praxi to znamená, že v chladiacich boxoch sa môže nahromadiť aj 250 tiel a takou kapacitou Žilina nedisponuje," vysvetlil majiteľ žilinského krematória.

Na krízovú situáciu sa chceli zodpovedne pripraviť, a tak v krematóriu urobili predprípravu na ďalšiu pec. "Nakoľko na novú pec momentálne nemáme finančné prostriedky a v našom prípade už ďalší komerčný úver neprichádza do úvahy, chceli sme si ju zaobstarať prostredníctvom nejakého podporného programu alebo štátnej schémy. Ale proces verejného obstarávania je v krátkej dobe nerealizovateľný. Tu by mohla pomôcť vláda SR formou nejakej výnimky a v tejto kritickej situácii vyňať nákup kremačnej pece zo štandardného procesu verejného obstarávania. Bola by to obrovská pomoc pre štát a jeho obyvateľov. Ak sa súčasná pandemická situácia nezlepší, budeme požadovať urýchlené stretnutie majiteľov krematórií (nielen pána L. Stríža - predsedu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb) s kompetentnými predstaviteľmi vlády k tejto problematike. Zosnulí nebudú v chladiacich boxoch čakať na celý proces verejného obstarávania, preto musíme urýchlene konať a nájsť východisko z tejto, pre všetkých ťažkej, situácie, ktorú sa snažíme zvládať. Otázkou ale je dokedy?" povedal konateľ spoločnosti FUNERAL, s.r.o. Vincent Francl.