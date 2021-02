Je rozhodnuté: Pellegriniho Hlas nepodporí predĺženie núdzového stavu

Nezaradení poslanci Národnej rady SR (NR SR) a členovia strany Hlas - Sociálna demokracia (Hlas-SD) nepodporia v parlamente predĺženie núdzového stavu. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Peter Pellegrini.

Núdzový stav totiž podľa jeho slov neprináša žiadny výsledok a zdôvodnenie o nutnosti jeho predĺženia, ktoré majú poslanci NR SR k dispozícii, považuje za nedostatočné. „Na boj s koronakrízou by postačovalo vyhlásenie mimoriadnej situácie, kde by sa mohli prijímať a vykonávať potrebné opatrenia,“ dodal Pellegrini.

Ministri na svojom rokovaní 18. februára schválili návrh vlády SR na vyslovenie súhlasu NR SR s opakovaným predĺžením núdzového stavu. Ten bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie koronavírusu. Vláde musia tento krok ešte potvrdiť poslanci parlamentu, a to do 20 dní od jeho predĺženia. Členovia zákonodarného zboru majú k tejto téme zasadnúť v stredu 24. februára.

Niektorí koaliční poslanci vopred avizovali, že budú žiadať detailné odôvodnenie ďalšieho predĺženia núdzového stavu, v dôsledku čoho zasadala 22. februára aj koaličná rada. To, že hlasovanie o predĺžení núdzového stavu bude v pléne tesné, potvrdil pred utorkovým stretnutím troch najvyšších ústavných činiteľov aj šéf zákonodarného orgánu Boris Kollár (Sme rodina).