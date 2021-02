Po 3-dňovej známosti spravila zamilovaná žena radikálny krok: Rodičia a kamaráti ostali zhrození

Rachel Horne (26) z Anglicka spoznala Floriana Roquaisa (26), keď sa pred dvoma rokmi sama vybrala na výlet do Španielska.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Mladý muž tam bol ako sezónny pracovník, pričom šesť rokov strávil tak, že cestoval po Európe stopom. Po trojdňovej známosti sa Rachel rozhodla dať výpoveď v práci a vybrať sa s Florianom na cesty. Mladá žena pracovala s ľuďmi, ktorí mali demenciu a nevyliečiteľné choroby. ,,Vďaka tomu, že som videla ľudí, ktorí umierali, som si uvedomila, aký je život krátky. Kvôli tejto práci som bojovala s emočným vyhorením,“ cituje Rachel portál Ladbible.

To, že spoznala Floriana, jej zmenilo život. ,,Bol taký slobodný a šťastný, umýval sa v rieke a každý deň sa tešil na nové dobrodružstvá – bola som fascinovaná jeho prístupom k životu.“ Keď jej rodiča zistili, že chce seknúť so zamestnaním a vydať sa cestovať s prakticky cudzím mužom, mali strach. Rovnaké pocity mali jej priatelia. ,,Moji kamaráti si robili starosti, hlavne muži. Povedali mi, že čo keď je to vraždiaci psychopat a nech im zavolám, keby sa z Floriana vykľul nebezpečný muž. Myslím, že nedokázali pochopiť jeho spôsob života a preto im to prišlo podozrivé,“ spomína.

Rachel a Florian sa spolu vybrali kempovať po Škótsku, výlet trval tri mesiace. Potom si kúpili dodávku Peugeot Boxer za 9000 eur a prerobili ju na ich domov na kolesách. Investovali do nej ďalších 4000 eur a teraz má solárne panely, WC či sprchu. V novembri 2020 si dvojica povedala ,,áno“ vo Florianovom rodnom Francúzsku. Plánovali výlet na Slovensko, ale kvôli pandémii a reštrikciám strávili posledný rok vo Francúzsku. Hoci tento životný štýl nie je pre každého, Rachel je šťastnejšia ako predtým.

,,Cítim sa oveľa pokojnejšie a lepšie v mojom tele teraz, keď nie som stále vystavená reklamám, ktoré mi odkazujú, že mám piť čaj na chudnutie, kupovať si oblečenie a dávať si viac mejkapu. Je to úľava, keď cítim, že moja hodnota nie je určovaná peniazmi, vzhľadom a vecami,“ vysvetlila. Pre ľudí, čo túžia po životnej zmene, má radu. ,,Nevzdávajte sa pri hľadaní vlastného šťastia, zaslúžite si ho a možno na vás čaká za rohom,“ odkazuje.