Koalícia sa stretla kvôli predĺženiu núdzového stavu: Šipoš zhodnotil výsledok jedným slovom

Koaličná rada k predĺženiu núdzového stavu, ktorá sa konala v pondelok 22. februára, bola konštruktívna. Pre agentúru SITA to uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš.

Ako ďalej ozrejmil, na koaličnej rade sa predstavitelia vládnych strán zaoberali aj návrhmi zákonov na najbližšiu parlamentnú schôdzu, ktorá sa začína 16. marca.

Ministri na svojom rokovaní vo štvrtok 18. februára schválili návrh vlády SR na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR (NR SR) s opakovaným predĺžením núdzového stavu. Ten bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie koronavírusu. Vláde musia tento krok ešte potvrdiť poslanci parlamentu, a to do 20 dní od jeho predĺženia. Členovia zákonodarného zboru majú k tejto téme zasadnúť v stredu 24. februára. Niektorí koaliční poslanci vopred avizovali, že budú žiadať detailné odôvodnenie ďalšieho predĺženia núdzového stavu, v dôsledku čoho zasadala aj pondelková koaličná rada.