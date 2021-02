Poliaci menia pravidlá na hraniciach: Ak nemáte doklad o očkovaní, bude nasledovať toto!

Poľská vláda upravila niektoré opatrenia proti šíreniu koronavírusu.

Jedno z nich sa týka príchodu do Poľska zo zahraničia, kedy sa nástupu do karantény cestovatelia z cudziny vyhnú len v prípade, že predložia osvedčenie o očkovaní vakcínou proti covidu-19 schválenou v Európskej únii. Informujú o tom poľské médiá, podľa ktorých kabinet opatrení zverejnil v pondelok krátko pred polnocou, pričom platiť začínajú od utorka.

Ďalšiu výnimku z karantény budú mať tiež deti predškolského veku a študenti, ktorí dochádzajú do škôl v Poľsku alebo susednej krajine, prípadne ich opatrovníci, doplnil server onet.pl Upravené opatrenia zahŕňajú okrem iného tiež sprísnenie podmienok návštevy kasín a miest prevádzkujúcich výherné automaty, kde hostia už nebudú smieť konzumovať jedlo a nápoje. Návštevníci naďalej budú musieť dodržiavať rozostupy 1,5 metra a v budovách bude môcť byť jeden človek na 15 metrov štvorcových. Server wp.pl podotýka, že ďalšie opatrenia poľská vláda stále zvažuje a svoje plány by mala oznámiť do tejto stredy.

Jedným zo zvažovaných krokov je zrejme tiež znovuzavedenie hraničných kontrol na hraniciach s Českom a Slovenskom. Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski v pondelok televíznej stanici TVN24 povedal, že pri vjazde do krajiny bude požadovaný negatívny výsledok testu na koronavírus, ktorý nebude starší ako 48 hodín. Bez testu by nasledovala karanténa. Poľsko zaviedlo kontroly na hraniciach s Českom už v polovici minulého marca a toto opatrenie zrušilo v júni.

Obmedzenia pre prechod hraníc z Česka do Poľska boli zavedené opäť v novembri, kedy poľské úrady začali vyžadovať negatívny test. Bez neho bola ľuďom nariadená karanténa. Poľsko uvoľnilo niektoré obmedzenia a otvorilo zjazdovky aj kiná, hotely a divadlá s obmedzenou kapacitou do päťdesiatich percent. Úrady ale varovali, že táto uvoľnenie bude možno potrebné odvolať v závislosti od vývoja epidemické situácie.