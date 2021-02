Dohodli sa: Facebook odblokuje v Austrálii spravodajstvo, ústupok urobila aj vláda

Americká technologická spoločnosť Facebook znovu umožní užívateľom v Austrálii zdieľanie a prezeranie spravodajského obsahu na svojej rovnomennej sociálnej sieti.

Podľa agentúry Reuters to oznámila austrálska vláda s tým, že sa s firmou dohodla na úprave sporného zákona, podľa ktorého mali prevádzkovatelia internetových platforiem platiť austrálskym spravodajským spoločnostiam za využívanie ich obsahu. Prístup na facebookové stránky lokálnych i svetových spravodajských serverov pre užívateľov z Austrálie technologická spoločnosť obnoví v najbližších dňoch, povedal v utorok austrálsky minister financií Josh Frydenberg. Vláda potom urobí niekoľko úprav v zákone, ktorý mal ako prvý svojho druhu na svete prinútiť internetové spoločnosti platiť za spravodajský obsah.

"Sme spokojní, že austrálska vláda súhlasila s prijatím niekoľkých zmien a záruk, ktoré sa týkajú našich najväčších obáv," uviedol Facebook v príspevku na svojom oficiálnom blogu. Facebook spravodajský obsah v Austrálii zablokoval minulý týždeň a vyslúžil si za to ostrú kritiku médií, politikov i organizácií na ochranu ľudských práv. Vláda sa pritom dostala do sporu aj s firmou Google, ktoré minulý mesiac hrozila, že v prípade schválenia nového zákona zablokuje v Austrálii svoj vyhľadávač. Následne však začala s austrálskymi mediálnymi podnikmi uzatvárať licenčné dohody o využívaní ich obsahu, a to v rámci svojej platformy News Showcase.

Spor medzi technologickými spoločnosťami a austrálskou vládou je pozorne sledovaný po celom svete, podobné normy ako Canberra totiž zvažujú tiež napríklad Británia a Kanada.