Česko podá žalobu na Poľsko: Petříček upozorňuje na environmentálne problémy kvôli ťažbe

Česká vláda v pondelok avizovala, že na prelome februára a marca podá na Súdny dvor EÚ žalobu na Poľsko pre jeho plány rozšíriť ťažbu v hnedouhoľnej bani Turów nachádzajúcej sa pri česko-poľských hraniciach.

České úrady zároveň žiadajú zastavenie ťažby v tejto bani. Informovala o tom agentúra AFP.

Podľa českého ministerstva zahraničných vecí Tomáša Petříčka má ťažba negatívny environmentálny dosah na pohraničné regióny, ktorých obyvatelia sa sťažujú na hluk, prach či poruchy dodávok pitnej vody.

"Dlho som sa snažil, aby sme spor s Poľskom o (baňu) Turów vyriešili bez súdnych ťahaníc. Ťažba má negatívny vplyv na desaťtisíce Čechov a súd sa môže naťahovať. Navrhujeme predbežné opatrenie. Ak by mu súd vyhovel, ťažba v Turówe by sa musela do vynesenia verdiktu zastaviť," uviedol na Twitteri šéf českého rezortu diplomacie Tomáš Petříček. Podľa ministra by súd mohol verdikt vo veci vyniesť do jedného roka.

Baňa je v prevádzke od roku 1904, pričom dodáva uhlie hlavne do miestnej elektrárne. Najväčšia poľská energetická spoločnosť PGE, ktorá vlastní spomínanú elektráreň aj samotnú baňu Turów, v nej plánuje ťažiť uhlie v do roku 2044. Zároveň chce baňu rozšíriť z 25 na 30 kilometrov štvorcových a uhlie ťažiť až z hĺbky 330 metrov.

Poľské ministerstvo životného prostredia predĺžilo v marci 2020 povolenie na ťažbu v bani Turów o šesť rokov, a to aj napriek protestom Českej republiky i Nemecka.

Európska komisia vlani v decembri uviedla, že Poľsko nesprávne vyhodnotilo dôsledky ťažby v bani na životné prostredie a susedným krajinám poskytlo zavádzajúce informácie o svojich plánoch. Dodala tiež, že sťažnosti českých úradov týkajúce sa vplyvu ťažby na dodávky pitnej vody boli neopodstatnené.