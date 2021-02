Má hviezdny Panarin násilnícku minulosť? Rus opustil mužstvo a stiahol sa

Ruský hokejista Artemij Panarin z New Yorku Rangers dočasne opustil svoje mužstvo.

Najproduktívnejší hráč "jazdcov" sa tak rozhodol z osobných dôvodov po tom, čo sa objavili podozrenia, že pred desiatimi rokmi mal fyzicky napadnúť mladú ženu.

Všetko odštartovali vyjadrenia Panarinovho bývalého trénera v KHL Andreja Nazarova pre ruské médiá. Podľa neho mal hviezdny krídelník v roku 2011 fyzicky zaútočiť na 18-ročnú ženu v hotelovom bare v Lotyšsku. "Niekoľkými silnými údermi ju poslal k zemi," povedal pre Komsomoľskú pravdu Nazarov na adresu Panarina. Hráča trénoval počas pôsobenia vo Viťaze Čechov, Panarin nastupoval za klub v rokoch 2009-2013.

Rangers obvinenia popreli a postavili sa za svojho ofenzívneho lídra. Panarin je dlhoročný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina a podľa klubu práve v tom treba hľadať súvis s obvineniami. Nazarov sa nedávno obul do Panarina kvôli jeho názorom na Putina. "Artemij vehementne a jednoznačne odmieta všetky obvinenia uvedené v tomto vyfabrikovanom príbehu. Toto je zjavná zastrašovacia taktika použitá voči nemu po tom, čo sa vyjadril k nedávnym politickým udalostiam. Artemij je z toho znepokojený a otrasený. Preto sa rozhodol na určitý čas opustiť mužstvo. Rangers ho plne podporujú a budú s ním spolupracovať, aby spoločne identifikovali zdroj týchto neodôvodnených obvinení," uviedol newyorský klub vo svojom vyhlásení, z ktorého citoval portál ESPN.com.

Podľa Nazarova, ktorý odohral v NHL 571 zápasov, sa začalo v Lotyšsku voči Panarinovi v súvislosti s údajným fyzickým útokom vyšetrovanie. Dodal však, že "niekto zaplatil 40.000 eur, aby sa celý prípad stopol". Podľa neho nie je jasné, kto danú sumu vyplatil.

Vo februári Panarin na sociálnej sieti verejne podporil ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Dvadsaťdeväťročný krídelník zamieril do NHL v roku 2015, prvé dve sezóny odohral v Chicagu, v ktorého drese získal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika ročníka 2015/2016. Potom ho Blackhawks šokujúco vymenili za Brandona Saada do Columbusu, kde takisto herne dominoval. V roku 2019 podpísal s Rangers ako voľný hráč lukratívny sedemročný kontrakt na 81,5 milióna dolárov. Do kabíny "jazdcov" okamžite zapadol, v minulej sezóne jasne ovládol tímovú produktivitu a bol aj finalistom na Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti NHL. V tomto ročníku takisto suverénne vedie bodovanie manhattanského mužstva, v 14 zápasoch strelil päť gólov a pridal 13 asistencií.

Rangers v celej situácii pevne stoja za svojím ofenzívnym ťahúňom. "Pomôžeme Artemijovi v týchto náročných časoch. Musíme pri ňom stáť ako tím. Z hokejového hľadiska je ťažké prísť o hráča, ako je Artemij, no musíme nájsť cestu, ako si poradiť v zápasoch aj bez neho," vyhlásil tréner Rangers David Quinn. Hráči sa o absencii Panarina dozvedeli na pondelkovom tréningu. "Myslím si, že `Bread' vie, ako veľmi ho máme radi, ako na neho myslíme, ako veľmi si ceníme všetko to, čo pre nás robí. Želáme mu len to najlepšie a dáme mu čas, aby sa veci vyjasnili," povedal Panarinov spoluhráč z útoku Ryan Strome.