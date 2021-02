Zamestnanci domova dôchodcov v Leviciach uprednostnili zdravie klientov pred rodinami: Ich veľkorysé gesto dojíma k slzám

To, čo urobili, dojíma k slzám.

Zamestnanci domova dôchodcov Senior House v Leviciach sa v snahe ochrániť svojich klientov pred covidom rozdelili na dve skupiny a po týždni sa striedajú. Celých sedem dní tak sú zavretí v domove spolu so svojimi starkými, spia tam a fungujú ako spoločenstvo, kde každý robí všetko. Doma ich čakajú rodiny, oni však dali prednosť ochrane zdravia svojich zverencov.

Nazvali to pracovná služba. Od 9. januára sa zamestnanci domova dôchodcov v Leviciach zavreli so starčekmi v týždňových turnusoch, aby ich ochránili pred pandémiou. „Preto sme sa rozhodli, že začneme pracovať v 7-dňových uzavretých turnusoch s nástupom vždy v sobotu ráno. Samozrejme, po negatívnom otestovaní každej začínajúcej skupiny zamestnancov,“ vysvetľuje riaditeľka Juliana Hanzová (44).

Nafukovačky a matrace

Kapacita zariadenia je momentálne naplnená na 100 percet. Pre prípad potreby vytvorili dve karanténne izby pre klientov, takže väčšina zamestnancov musí spávať na matracoch a nafukovacích posteliach. Desaťčlenné tímy majú vytvorený harmonogram, aby mali po práci dostatok priestoru na oddych, spánok a komunikáciu s rodinou, od ktorej sa na sedem dní dobrovoľne odlúčili.

„Večery trávime oddychom, rozprávaním sa, pečením a varením dobrôt, ktorými si chceme osladiť život, pozeraním TV, čítaním kníh, spoločným posedením,“ opisuje uzavretý život v komunite Juliana. Prihlásiť sa mohli dobrovoľne. „Z 27 zamestnancov sa prihlásilo 21. Z tých šiestich majú štyria vyslovene malé deti, dvaja sa neprihlásili zo zdravotných a rodinných dôvodov,“ dodáva.

Všetci robia všetko

Pandémiu sa im týmto spôsobom darí udržať na uzde a nikto zo zverencov nebol pozitívny. „Je logické, že v súčasnej situácii, pri niekoľkomesačnom zákaze návštev, sa ochorenie môže dostať do zariadenia iba zvonku. Najmä prostredníctvom zamestnancov. Musia do práce cestovať, dochádzať, starať sa o rodiny. Je to prirodzené. Ale v súčasnej dobe nebezpečné. A tak bolo toto riešenie asi najlogickejším,“ ozrejmila dôvody pracovného režimu obetavá riaditeľka. Ich snahu oceňuje aj viac ako 50 klientov domova.

„Všetci robíme všetko. Práca je zadelená v systéme vzájomnej pomoci a zdieľania spoločnej práce, od opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti cez kuchyňu, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie až po odborné činnosti,“ vyratúva dočasný systém komunity. „Momentálne sme už po prvej aj druhej vakcíne. Poslední boli zaočkovaní 16. februára. Zaočkovať sa dali aj všetci zamestnanci.

Skončiť s touto službou plánujeme na konci februára, niekoľko dní po preočkovaní klientov druhou vakcínou. O 1. marca plánujeme pracovať v štandardnom režime, naďalej však budeme dodržiavať všetky opatrenia,“ hovorí o ďalšom kroku riaditeľka zariadenia.