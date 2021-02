Johnson predstavil nový plán: Kedy sa život v Británii vráti do normálu? Padol termín

Britský premiér Boris Johnson v pondelok predstavil štvorfázový plán postupného uvoľňovania opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.

Život v krajine by sa podľa neho mohol v prípade priaznivého vývoja vrátiť do normálu do konca júna, píše agentúra AFP.

Johnson načrtol "postupný a opatrný" prístup k uvoľňovaniu reštrikcií v Anglicku. Ten okrem iného počíta s návratom žiakov do škôl od 8. marca či s otvorením maloobchodných prevádzok s iným než nevyhnutným tovarom a službami od 12. apríla. Zmierniť by sa mali aj obmedzenia týkajúce sa vonkajších aktivít.

Časť fanúšikov by podľa Johnsonovho plánu mohla od 17. mája začať navštevovať športové podujatia. K uvoľneniu všetkých karanténnych opatrení by malo dôjsť od 21. júna. Ako však pripomína AFP, všetky tieto fázy uvoľnenia sa môžu meniť v závislosti od vývoja situácie a odporúčaní expertov.

Johnson zdôraznil, že jeho plán postupného uvoľňovania opatrení by mal zabrániť tomu, aby bolo v krajine potrebné zavádzať ďalšie lockdowny.

Británia s viac ako 120 000 úmrtiami na COVID-19 patrí ku krajinám najviac postihnutým súčasnou pandémiou. Začiatkom decembra Británia ako prvá na svete spustila masovú očkovaciu kampaň.

Aspoň prvú dávku už odvtedy dostalo viac ako 17 miliónov ľudí, čo predstavuje zhruba tretinu populácie Spojeného kráľovstva.

Keďže po vianočných sviatkoch došlo k prudkému nárastu infekcií a hospitalizácií, britská vláda začiatkom januára zaviedla tretí lockdown. Počty prípadov aktuálne opäť klesajú a očkovanie zároveň pomáha znižovať komplikácie u chorých, píše AFP.