Doležal: Robíme, čo sa dá, no sto miliónov pre cestovný ruch nebude stačiť

Stomiliónový balík pomoci pre cestovný ruch je nedostatočný, vyhlásil v pondelok minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Hoci vláda predpokladala, že táto suma pokryje fixné náklady podnikateľom v sektore cestovného ruchu vrátane gastroprevádzok až do konca tohto roka, už dnes je podľa rezortu dopravy jasné, že to tak nebude. "Prepad tržieb v tomto sektore je taký výrazný, že vyčlenených sto miliónov eur pokryje pokles výpadku fixných nákladov iba za minulý rok. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR sa preto bude uchádzať o navýšenie peňazí do schémy pomoci," povedal minister. O akú sumu pôjde, nekonkretizoval.

Rezort tiež reagoval na informácie platformy Stále máme chuť, ktorá zverejnila vlastný prieskum. Podľa neho štyri z piatich gastro prevádzok stále nedostali podporu zo schémy pomoci. Ministerstvo podľa Doležala rozumie mimoriadne ťažkej situácii, v ktorej sa títo podnikatelia ocitli a robí všetko pre to, aby sa peniaze k žiadateľom dostali čo najskôr. Pri posudzovaní žiadostí však rezort musí postupovať precízne, lebo nakladá s verejnými financiami a nemôže si dovoliť chyby, ktoré by viedli k neoprávnenému čerpaniu.

Šéf rezortu dopravy zároveň vysvetlil, že ministerstvo má na posúdenie žiadosti 30 pracovných dní a na vyplatenie peňazí ďalších 30 pracovných dní. Ak teda niekto podal žiadosť v deň spustenia schémy, čiže 15. decembra, lehota na vyplatenie peňazí uplynie až v polovici marca. "Áno, je pravda, že v niektorých prípadoch dochádza k predĺženiu lehoty na vybavenie žiadosti, napríklad ak dostaneme neúplnú žiadosť, v tomto prípade kontaktujeme žiadateľov a prosíme ich o doplnenie ich žiadosti," spresnil Doležal.

Aj s pomocou brigádnikov MDV denne skontroluje a posúdi približne 150 žiadostí. Priemerný čas vybavenia žiadosti je podľa rezortu 40 dní. Pandémia koronavírusu však ovplyvnila aj prácu úradníkov, vzhľadom na fakt, že schvaľovanie žiadostí a kontrolu nie je možné vykonávať z domu, ale fyzicky z ministerstva. "Žiaľ, aj naši pracovníci boli chorí, čo ovplyvnilo kapacity a spomalilo vybavovanie žiadostí v určitých prípadoch," dodalo MDV SR.