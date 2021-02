Čaputová priznala stretnutie s Pellegrinim: O čom sa rozprávali, je tajomstvom

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok stretla s expremiérom Petrom Pellegrinim (Hlas-SD).

Potvrdil to jej hovorca Martin Strižinec. "O stretnutie ju požiadal ešte koncom minulého týždňa. Na stretnutí jej osobne ozrejmil výzvu, ktorú jej adresoval prostredníctvom médií," priblížil Strižinec. Pellegrini sa podľa slov svojej hovorkyne Patrície Medveď Macíkovej nebude k stretnutiu vyjadrovať.

Pellegrini minulý týždeň vyzval súčasnú vládu, aby podala demisiu do rúk prezidentky. Hlavu štátu zároveň vyzval, aby po prijatí demisie vymenovala úradnícku vládu zloženú z odborníkov až do predčasných parlamentných volieb. Vyhlásil, že by to bolo základným krokom k obnoveniu dôvery občanov v štát a deklaroval podporu takejto vláde v Národnej rade SR zo strany jeho poslancov.