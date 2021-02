Návšteva u zubára jej zmenila život: Žena si sadla do kresla a zrazu to prišlo

Zo sekundy na sekundu sa jej zmenil život. Jessica Aaldering (23) z Holandska nemala tušenia o svojom tehotenstve. Dozvedela sa o tom, až keď sa bábätko pýtalo von.

Ako píše The Sun, žena pocítila z ničoho-nič urputné bolesti. Nazdávala sa, že to bolo kvôli pádu. Krátko predtým sa totiž šmykla na chodníku. Jej pád si všimli aj policajti Rob van Duuren a Milan van der Heijden, ktorý ju odprevadil na zubnú ambulanciu. Netrvalo to dlho a Jessice sa kompletne zmenil život. Po pár minútach porodila chlapčeka. "Všetko sa stalo tak rýchlo, že som si ledva stihla sadnúť do zubárskeho kresla," uviedla čerstvá mamička. Jessica bola v mimoriadnom šoku, nakoľko nemala žiadne tehotenské bruško a pravidelne dostávala menštruáciu.

Pri pôrode boli aj spomínaní policajti, ktorí následne objavili vážny problém. Pupočná šnúra sa zlomila a bábätko nedýchalo a nevydávalo ani žiadny zvuk. Duuren zobral situáciu do vlastných rúk a novorodencovi začal masírovať hrudník. O chvíľu sa ambulanciou ozýval detský plač. Na svet tak prišiel veľmi nečakane chlapček Herman, ktorý sa narodil o 10 týždňov skôr. Práve predčasný pôrod mu spôsobil problém s dýchaním. V nemocnici ho uložili do inkubátora a odvtedy sa mu darí.

Jessica nezaskočil nielen rýchly príchod vlastného potomka. U zubára zanechala veľký neporiadok a doktor jej poslal účet za vyčistenie. Priestory boli natoľko znečistené, že ich musela upratať špeciálna firma. Suma, ktorú musí uhradiť, je 211,75€. Čerstvá mamička má na to vlastný názor: "Je dosť bizarné, že si vôbec trúfajú poslať mi za to faktúru."

Policajti sa ale pred vchodom ambulancie pýtali, či tam môže rodiť. Jessica o tieto služby vôbec nežiadala a teraz sa musí buchnúť po vačku. Situáciu zobrali opäť do rúk muži zákona, ktorí založili finančnú zbierku, aby jej pomohli s touto úhradou. Zdá sa, že mladá mamička narazila na skutočných hrdinov.