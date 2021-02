Británia predstavila plán na návrat k životu pred pandémiou: Očkujú rýchlo, otvárajú pomaly

S očkovaním napredujú lepšie, než sami čakali.

Doteraz prvú dávku vakcíny dostalo 17,6 milióna Britov. Zvyšných 54 miliónov osôb ju dostane už do konca júla. Naďalej sú však opatrní s otváraním škôl a podnikov. Žiaci zasadnú do lavíc od 8. marca. Obchody a služby zostanú zatvorené do polovice apríla.

K návratu do akéhosi normálu sa približujú závratnou rýchlosťou. Rovnako prebieha aj očkovanie. Vakcínu dostala tretina dospelých Britov už o dva mesiace skôr oproti plánu. Pôvodne chceli všetkých zaočkovať do septembra, teraz to stihnú už do júla.

No hoci sa počet hospitalizovaných v nemocniciach oproti prvej vlne prudko znížil, stále ich je pomerne veľa. Aj preto s uvoľňovaním narábajú opatrne. V pondelok premiér Boris Johnson predstavil optimistický plán o prvých krôčikoch z lockdownu. Prioritou je podľa neho návrat detí do škôl a stretávanie sa rodín.

Od 8. marca sa otvoria brány škôl a neskôr sa na verejných priestranstvách bude môcť stretnúť skupina šiestich osôb z dvoch domácností. V apríli prídu na rad obchody, no bary či reštaurácie sa otvoria až v máji. Ak všetko prebehne hladko, v júli by sa mal život vrátiť späť do zabehnutých koľají.