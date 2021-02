Angličan si 34 rokov pestuje domácu džungľu: Zo záhrady má prales!

Keď nemôže prísť prales k človeku, môže si ho vypestovať!

Klinický biochemik Simon Olpin (69) z anglického grófstvaSouth Yorkshire premenil svoju záhradu na veľkú džungľu. Husto zarastenú zeleň si pestuje už 34 rokov, pričom v nej má viac ako 100 druhov rastlín.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Jeho vášeň mu doslova prerástla cez hlavu. Odmalička mal k rastlinám pozitívny vzťah, no exotika ho začala lákať až po návšteve záhrady The Lost Gardens of Heligan v Cornwalle. Strach z lietania mu bránil v tom, aby mohol osobne vycestovať do niektorých zo svetových pralesov. Naskytla sa mu však skvelá príležitosť po kúpe svojho terajšieho domu. „Keď sme sa presťahovali do Sheffieldu, začal som mať väčší záujem o exotické rastliny a mali sme záhradu, ktorá bola ako nepopísané plátno,“ prezradil nadšený pestovateľ.

Od roku 1987, keď zasadil svoju prvú palmu pôvodom z Číny, sa Olpinova záhrada poriadne rozrástla. Ponúka vyše 100 druhov väčších a menších stromov, rastlín a kríkov. Niektoré sú dokonca staršie než jeho tri deti. Domáci prales je podľa jeho slov nočnou morou väčšiny ľudí. Vyžaduje to však najmä šťastie na susedov.

„Potrebujete dobrých susedov, keďže mám masívne, vysoké stromy, ktoré siahajú do výšky 30 metrov,“ komentoval Olpin. Zároveň dodal, že to má byť džungľa a podľa toho má aj vyzerať. Kým do nej tri desaťročia vkladal množstvo času a peňazí, teraz mu pozemok stačí len udržiavať.

Prales v číslach

Rozloha: 743 m²

Bambus: 30 druhov

Palmy: 3 druhy

Eukalyptus: 4 odrody

100 druhov menších stromov, kríkov a rastlín