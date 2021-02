Riaditeľka Štátneho ústavu na kontrolu liečív prehovorila: Otvorené priznanie o Sputniku V!

Otvorene prehovorila. Riaditeľka Štátneho ústavu na kontrolu liečív (ŠÚKL) sa dostala do centra pozornosti po tom, čo s najnovším plánom vyrukoval premiér Igor Matovič (47).

Zuzana Baťová tvrdí, že štát veľmi neriešil rozvoj jej inštitúcie, ale robí tak práve Európska lieková agentúra. Vakcínu Sputnik V tak nedokážu kompetentne posúdiť oni, ale práve experti z viacerých krajín.

Baťová hovorí, že štát doteraz ŠÚKL neriešil. „Štyri roky nám odborne aj finančne pomáhajú Európska a Holandská lieková agentúra. Od začiatku investujú do našich ľudí - inšpektorov i posudzovateľov. Teraz vedia, že nám môžu dať na zodpovednosť aj posudzovanie zložitejších liekov,“ píše Baťová. Len minulý týždeň Matovič začal hovoriť o tom, že má záujem doviezť dva milióny vakcín Sputnik z Ruska.

Oni sami pritom majú problém s očkovaním vlastných obyvateľov. Pridáva sa k tomu posudzovanie vakcíny, keďže Sputnik nie je registrovaný v EÚ ako ďalšie tri, ktorými už očkujeme. Minister to môže povoliť na vlastnú päsť, no očakávajú stanovisko aj od ŠÚKL-u.

„Nie dva články v Lancete. Vakcíny v plnej šírke a hĺbke zatiaľ sami kriticky hodnotiť nevieme. Preto je riziko, že pri posúdení vakcíny Sputnik by sme nedostatočne naplnili poslanie ŠÚKL-u, čím je dohliadať na kvalitu, účinnosť a bezpečnosť liekov. Sieť expertov je vybudovaná na úrovni EMA. My prispievame do systému hodnotením iných typov liekov,“ uzavrela Baťová.