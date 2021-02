Dve pohromy, zlyhanie Talianov a Slovensko medzi najlepšími: Takto vyzerá bilancia MS v lyžovaní

Dve utorkové pohromy napokon nezabránili fajnovej bilancii MS v alpskom lyžovaní. V Cortine d'Ampezzo zostala napokon ovca celá a aj "vlci" sa nasýtili.

A nielen oni, na Dolomity 2021 môže hrdo spomínať zjazdárske Slovensko, ktoré sa vďaka Petre Vlhovej a iste aj vďaka Adamovi Žampovi nestratilo medzi veľkými lyžiarskymi krajinami. Aj keď prvé problémy v dejisku šampionátu nastali hneď na začiatku v prvý súťažný pondelok, zrušenie ženskej kombinácie nepredstavovalo žiadnu tragédiu. Rošády a presuny k odvetviu patria ako lyže a palice. Lenže v utorok 9. februára to bolo už kritické. Počasie neumožnilo uskutočniť ani oba super-G a vzhľadom na meteo-prognózy sa odložila aj stredajšia mužská kombinácia.

Napokon všetko dobre dopadlo, pravda až na škvrnu z nasledujúceho utorka, ktorá bude mať iste ešte dohru. Špekulovaniu ohľadom vývoja paralelných pretekov zdvihla varovný prst majstrovská súťaž, ktorá bola podľa väčšiny pozorovateľov vyslovene neregulárna. V celom svojom priebehu a s vyvrcholením finálovej frašky. Pretekárka, ktorá by pri štandardných pravidlách do finále ani nepostúpila, sa tešila takmer hodinu ako jediná majsterka sveta, hoci v sumáre oboch jázd bola výrazne pomalšia. Škandál zažehnalo šalamúnske rozhodnutie od stola a aj reálie pretekov, v ktorých domáce lyžovanie konečne získalo (a hneď zlatú) medailu, nasýtilo sa aj Rakúsko a viacero popredných osobností túto vratkú akciu vynechalo.

Otázniky však zostávajú po správnom, ale stále trochu aj absurdnom dodatočnom pridelení titulu. Do minulosti pre chaos s pravidlami rovnakého času, do budúcnosti ohľadom maximality 5-desatinovej straty slabšej súťažiacej v prvej jazde. Lebo výrazne rýchlejšiu pretekárku ukrátili o bezprostredný pocit z triumfu a odmenili ju len v šťastnej zhode okolností rovnakého výsledného času. Lenže to je klamlivá a neférová výslednica, Rakúšanka Katharina Liensbergerová bola v prvej jazde a aj v súčte oboch oveľa rýchlejšia ako Talianka Marta Bassinová, čo by platilo aj keby bola v cieli druhej o stotinku pomalšia. V takom prípade by jej však dodatočné zlato nepriznali, keďže merače súťaže sú nastavené tak, že každá väčšia ako polsekundová strata sa do druhej jazdy škrtá a Liensbergerová tak prišla o niekoľkonásobok náskoku.

Okrem diváckej absencie a niekoľkých defektov v karanténnych bublinách (ako referuje APA) už nebolo výrazných všeobecných negatív MS, teda okrem stopercentne negatívneho testovania účastníkov. Ale to už je kategória pozitív. A okrem zdravia úplne na vrchole čnie princíp šampionátu, teda dramatické športové zážitky a dekorovanie cennými kovmi. Medailové zrkadlo ukázalo najkrajšiu tvár rakúskemu lyžovaniu, ktoré si už dlho nepamätá MS s 5 individuálnymi zlatými. Konkrétne to naposledy bolo v roku 1999 a medzitým sa konalo rovných desať šampionátov. Na predchádzajúcich majstrovstvách malo ozrutné zjazdárske Rakúsko rovnaký počet titulov ako Petra Vlhová a predtým tri zlaté medaily a toto sú pritom bilancie z epochy fenomenálneho Marcela Hirschera. On sa v roku 2015 spolu s Hannesom Reicheltom a dvakrát ovenčenou superhviezdou Anna Fenningerovou (teraz už Veithovu) postaral o štyri zlaté plus tímový titul, ale iste je hodnotnejšia "päťka" z Cortiny. Súťaže družstiev nemajú lesk a ani nie sú obsadzované špičkou.

Švajčiarsko ako veľký alpský rival malo excelentný rozbeh, napokon v tabuľke skončilo s 3 zlatými druhé, ale dokopy získalo najviac, až 9 cenných kovov. Spokojní nadmieru sú aj Francúzi ako tretí v poradí majú 5 medailí a v záverečnej tretine šampionátu získali aj dve zlaté. Nemci síce titul nedobyli, ale ani nemali tieto ambície a celkovo štyri kovy sú pre nich vzhľadom na súčasný stav reprezentácií nad očakávania. Takže z piatich alpských veľmocí je sklamaná len tá domáca. Taliansko krátko pred MS trochu privrelo veľké oči, lebo sa mu zranila Sofia Goggiová. Napriek tomu malo predovšetkým v ženskom super-G a v obrovskom slalome obrovské nádeje, tie prepadli a všetko zachránila kontroverzná ženská paralelka. Avšak jedinú medailu z klasickej disciplíny získal Talianom muž, nie príliš čakané striebro z obráku Luca De Aliprandini.

Slalomár Sebastian Foss-Solevaag dal v poslednej súťaži v Cortine jediné individuálne zlato Nórsku, ktoré vyhralo aj tímovú paralelku. Mikaela Shiffrinová získala pre USA jediný titul a aj všetky štyri medaily, z každej súťaže, v ktorej charizmatická zjazdárka štartovala. Petra Vlhová dvoma striebrami dostala svoju krajinu v medailovom zrkadle na 8. miesto, za Slovenskom sú jednokovové Chorvátsko a Švédsko. Žiadna medaila pre Slovinsko, Kanadu, ani Česko, aj to zvýrazňuje hodnotu Vlhovej počinov. V mužskej kategórii milo prekvapil Adam Žampa, ktorý vzhľadom na konkurenciu a svoj zdravotný hendikep vybojoval excelentné 8. miesto v obrovskom slalome. Zdolať jednu-dve silné individuality, to sa pritrafí, ale v priamom súboji prekonať v jednej súťaži Kristoffersena, Muffata-Jeandeta, Haugena a na trati, ktorú nezvládli viacerí poprední borci na čele s hlavnými favoritmi Pinturaultom a Odermattom, to je už husársky kúsok.

Najbližšie vrcholné podujatie je o rok v horách pri Pekingu a Adama Žampu spájajú s olympijskými pretekmi jeho najväčšie úspechy. V roku 2014 skončil v kombinácii piaty a v slalome šiesty, pričom dosiahol najlepší čas druhého kola. Petra Vlhová mala v Soči premiéru, pred štyrmi rokmi v Pjongčangu už atakovala pódiá a na ZOH 2022 by v štandardných okolnostiach mala patriť k top-favoritkám na niekoľko medailí. Ak by sa jej teraz v marci podarilo dotiahnuť púť za historickým prvenstvom v celom seriáli Svetového pohára, v olympijskej sezóne by nemusela za každú cenu mať pred očami veľký glóbus. Mohla by ušetriť trochu energie a načasovať formu na Peking. To, čo zvláda v tejto, to je obdivuhodné športové enormum v kategórii zjazdárskych veličín.



Medailové zrkadlo MS v Cortine:

ZLATO STRIEBRO BRONZ CELKOVO

1. Rakúsko 5 1 2 8

2. Švajčiarsko 3 1 5 9

3. Francúzsko 2 1 2 5

4. Nórsko 2 0 1 3

5. USA 1 1 2 4

6. Taliansko 1 1 0 2

7. Nemecko 0 3 1 4

8. SLOVENSKO 0 2 0 2

9. Chorvátsko 0 1 0 1

. Švédsko 0 1 0 1