Poláškovi len pomaly dochádza, že prepísal históriu: Chce sa stať svetovou jednotkou

Po triumfe na Australian Open je hladný po ďalších úspechoch. Slovenský tenista Filip Polášek chce získať ďalšie grandslamové tituly a stať sa raz svetovou deblovou jednotkou.

S Chorvátom Ivanom Dodigom sa po úspešnom ťažení v Melbourne vrátili do elitnej desiatky a potvrdili, že to vo finálových dueloch na veľkých turnajoch vedia.

"V najdôležitejších zápasoch vieme s Ivanom zúročiť naše skúsenosti. Všetky tri veľké finálové duely sme vyhrali - na Australian Open, predvlani v Cincinnati i v Pekingu. V Melbourne som sa v tomto roku cítil dobre už od úvodných tréningov. Vyhovoval mi rýchly povrch, náter bol o niečo starší. Bol to podobný povrch ako v Cincinnati. Naše výkony mali stúpajúcu tendenciu, posledné tri-štyri zápasy sme hrali naozaj na vysokej úrovni," povedal Polášek po pondelňajšom návrate z Austrálie.

Počas dlhého letu prišlo aj na oslavy veľkého úspechu. "Dali sme si s Ivanom pár drinkov, no iba na začiatku letu. Balenie bolo trochu hektické, ale všetko sme zvládli. Cesta bola výborná. Prvé dve-tri hodiny som ešte odpovedal na gratulácie. Bolo ich neúrekom. Za víťazstvo na Australian Open sme dostali dve trofeje, ktoré sme si zobrali so sebou do batožiny. Tie, na ktorých sú vyryté naše mená, zostali v Melbourne," dodal Polášek.

Slovenský deblový špecialista sa už tešil na zvítanie s partnerkou, ktorá mu minulý piatok porodila druhú dcéru Oliviu-Viktóriu. "V priebehu pondelka alebo utorka by ju mali prepustiť z nemocnice. Staršia dcéra je ešte u priateľkiných rodičov, takže budem chvíľu doma sám, no určite si to potom všetko vynahradíme. Už som sa veľmi tešil domov, veď na cestách sme boli s Ivanom 21 dní. Stálo to však za to. Na prípravnom turnaji ATP v tureckej Antalyi sme postúpili až do finále a v Melbourne sme dokráčali až k vytúženému grandslamovému titulu. Pomaly mi dochádza, že som prvý slovenský mužský grandslamový šampión v histórii. Dobre sa to počúva, to mi už nikto nevezme. Verím však, že toto je len začiatok našej úspešnej cesty."

Polášek si teraz dožičí krátku pauzu, potom začne s prípravou na ďalšie turnaje. "Tri-štyri dni si dám voľno a potom sa opäť zahryznem do tréningov. Na budúcu sobotu odlietame do katarskej Dauhy, potom nás čakajú ďalšie veľké turnaje v Dubaji a v Miami. Verím, že aj tento trip dopadne úspešne. Na každý turnaj pôjdem s cieľom zvíťaziť."