Dominika Stará pred svadbou s priateľom nespala ani nebývala: Priznala, aké to je

V pondelok je to presne mesiac, odkedy si speváčka Dominika Stará (po novom má priezvisko Jurena) a jej snúbenec Michal povedali svoje ,,áno".

Svadba sa konala 22. januára v Šamoríne, kvôli prísnym pandemickým opatreniam na nej mohli mať zaľúbenci len najbližšiu rodinu. Dominika je veriaca a netajila sa tým, že až do svadby bývala u rodičov. Hoci si so snúbencom spoločný byt zariaďovali, prvá noc v ňom po boku Michala bola pre Dominiku až tá svadobná. Aké je to spolu bývať, zaľúbenci tiež okúsili až po sobáši.

,,Mnoho ľudí mi pred svadbou vravelo, či si predsa len to spolužitie nechceme vyskúšať. Predsa len, sme dospelí ľudia, máme svoje návyky, svoje rituály. Zosúladiť sa bude vraj ťažké. Ale ja vám môžem naozaj úprimne povedať, že nič prirodzenejšie ako spolužitie sme asi ani nezažili... Hneď v prvé ráno sme zistili, že keď sú dvaja stvorení jeden pre druhého, ide to aj bez skúšky. A ak niekto tvrdil, že kupujem mačku vo vreci, tak som kúpila tú najúžasnejšiu, najmilšiu, najmilujúcejšiu a pre mňa najdokonalejšiu cicu na celom svete," napísala na Instagram čerstvo vydatá Dominika.

Ako si všimol Blesk.cz, speváčka dostala na sociálnej sieti od jedného z priaznivcov otázku, či s Michalom počkali s intímnym stykom až do svadby. ,,Presne tak. A bolo to to najkrajšie a najlepšie rozhodnutie. Odporúčam všetkým, ktorí nad tým uvažujú. Pochopí len ten, kto to mal rovnako,“ odpovedala Dominika. Na Valentína sa vyznala z citov k manželovi.

,,Každému z vás prajem takú lásku, ktorá bude romantická ako rozprávka, šialená ako jazda na kolotoči a vášnivá ako argentínske tango. Takú lásku, ktorú budete cítiť a vnímať každý každučký deň, nie len na Valentína. Ja som takú lásku našla a denne za ňu ďakujem Bohu," napísala speváčka. S Michalom sú spolu rok, zoznámili sa začiatkom roka 2020 pri kupovaní bytu.