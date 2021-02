Zmena pravidiel: V desiatich okresoch vám stačí do práce test, ktorý nie je starší ako 14 dní

V desiatich okresoch Slovenska od pondelka stačí pri ceste do práce negatívny test na COVID-19, nie starší ako 14 dní.

Na sociálnej sieti to uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Od pondelka 22. februára platí totiž nové rozdelenie okresov v rámci COVID automatu. Okresy Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poltár, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov a Svidník sa oddnes nachádzajú v červenej zóne. Na cestu do práce tak ľuďom bude stačiť negatívny výsledok testu na prítomnosť ochorenia COVID-19, nie starší ako dva týždne.

Výnimku majú iba pracovníci škôl a školských zariadení, ktorí aj v prípade, že pochádzajú z jedného z desiatich uvedených okresov, musia mať negatívny test, a to nie starší ako sedem dní. Zo zvyšných okresov sa 50 nachádza v bordovej farbe COVID automatu, ďalších 19 je v čiernej farbe. Pre obe farby platí povinnosť, že ľudia sa pri ceste do práce musia preukazovať negatívnym výsledkom testu, nie starším ako sedem dní.

Ten je potrebné predložiť aj pri ceste do prírody do iného okresu. Výnimkou sú čierne okresy, z ktorých nie je možné cestovať do prírody do iných okresov a ani vstupovať na ich územie za týmto účelom. V prípade cesty do prírody v rámci okresu nie je potrebné preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu.

Negatívny výsledok testu nepotrebujú osoby, ktoré majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, nie staršie ako tri mesiace či ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania proti tomuto ochoreniu. Od druhého podania očkovacej látky však musí uplynúť 14 dní. Negatívny test nemusia mať ani tí, ktorým zdravotný stav neumožňuje jeho vykonanie, žiaci materských škôl, prvého stupňa základných škôl a špeciálnych škôl. Negatívny test však potrebuje jeden zo zákonných zástupcov dieťa, ktorý s nim žije v spoločnej domácnosti.

Pri ceste do prírody mimo okresu nepotrebujú test ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra. Povinnosť preukázať sa negatívnym testom pri vstupe do aktuálne otvorených prevádzok neplatí ani pre deti do desať rokov a seniorov nad 65 rokov.