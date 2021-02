Jarné trendy v záhrade

Aj keď sa zdá, že zima ešte stále nepovedala posledné slovo, jar je tu čo nevidieť a je teda čas začať s prípravami na jarnú sezónu.

Je kľúčové myslieť dopredu a naplánovať si vopred jarné práce ako príprava pôdy, sejba a pestovanie sadeníc. No ešte pred tým sa potrebujeme zastaviť v garáži. Jarné práce totiž začínajú práve kontrolou a čistením záhradnej techniky a náradia, ktoré používate v záhrade. Je dôležité namazať pohyblivé časti strojov a náradia, aby boli chránené pred hrdzou a predčasným opotrebovaním.

Jedna batéria pre všetky zariadenia

A možno ste v zime dostali chrobáka do hlavy a rozhodli ste sa tento rok uľahčiť si prácu a zaobstarať si nového pomocníka do záhrady v podobe rotavátora, krovinorezu, ktorý by sa vám zišiel na chalupe, alebo vyvetvovacej píly na jarný rez ovocných stromčekov. Na trhu je na výber veľké množstvo strojov do záhrady, nie všetky sú však kvalitné a spoľahlivé. Značka EGO POWER+ ponúka široký sortiment akumulátorovej záhradnej techniky vysokej kvality pre kompletnú starostlivosť o záhradu. Tieto aku zariadenia sú výbornou investíciou do modernej domácnosti a dokonca pri nich ušetríte v porovnaní s benzínovými strojmi. Stačí totiž kúpiť jednu batériu s nabíjačkou, ktorá pasuje do všetkých zariadení vrátane kosačiek, reťazových píl, systému Multi-tool a pod., a postupne si zaobstarať zariadenia, ktoré potrebujete. Zároveň sa vyhnete nákladom na kúpu benzínu a oleja a komplikovanú údržbu benzínových strojov. Aku zariadenia EGO POWER+ s bezuhlíkovými motormi majú minimálne nároky na údržbu a ich použitie je tiché, čisté a ekologické. Bezkonkurenčná 5-ročná záruka na zariadenia a 3-ročná záruka na batérie je dôkazom kvality a spoľahlivosti tejto značky.

Kompletná starostlivosť o záhradu

Na jarné práce sa najviac hodí viacúčelový systém Multi-tool. Vybrať si môžete z desiatich nadstavcov ako rotavátor, vyžínač, krovinorez, plotostrih, vyvetvovacia píla, zametacia kefa, odhadzovač snehu a ďalšie. Všetky tieto nadstavce sú poháňané základňou s bezuhlíkovým motorom s výkonom až 2 kW, čo je výkon ekvivalentný benzínovému stroju s objemom motora 42 cc. No elektromotor napájaný 56 V lítiovými batériami dokáže tento výkon podať bez hluku, vibrácií a škodlivých emisií benzínového stroja. Nadstavce je možné vymeniť v priebehu pár sekúnd bez použitia náradia a máte tak v rukách jedno zariadenie pre kompletnú starostlivosť o záhradu.

Koniec namáhavému rýľovaniu

Rotavátor je skutočne užitočné zariadenie, ktoré podstatne uľahčí prípravu pôdy po zime. Už si nemusíte dolámať chrbát pri rýľovaní. S rotavátorom vytvoríte hriadky, prevzdušníte pôdu a necháte ju kyprú a pripravenú na siatie či sadenie. Tento nadstavec nájde svoje využitie počas celého roka, napríklad pri úprave pôdy v skleníku či pri odstraňovaní buriny medzi riadkami.

Pomocníčka pri starostlivosti o stromy

Vyvetvovacia píla je takisto užitočný pomocník. Či už je potrebné prerezať ovocné stromčeky, odpíliť choré a suché konáre v korune alebo presvetliť starší strom, nemusíte sa vystavovať riziku pri práci z rebríka. S vyvetvovacou pílou na základni Multi-tool a karbónovou predlžovacou tyčou dosiahnete na konáre vo výške viac než 4 m,s nohami pevne postavenými na zemi. 25 cm lišta a rýchlosť reťaze až 15 m/s znamenajú, že tejto píle nebude môcť žiaden suchý konár stáť v ceste.

Ďalšie užitočné nadstavce

Takými sú vyžínač pre kosenie prerastenej trávy a buriny, krovinorez na vyžínanie mladých krovín, plotostrih na úpravu živých plotov a okrasných stromčekov či zametacia kefa na upratanie odolných nečistôt, mokrých listov, blata alebo snehu z chodníkov a ciest. Zarovnávač okrajov je nenahraditeľný pri profesionálnej úprave okrajov trávnikov, odhadzovač snehu pre odpratanie čerstvo napadnutého snehu a strihací kotúč zložený z dvoch protibežných nožov umožňuje vyžínať s minimálnym odhadzovaním kamienkov, čím je podstatne znížené riziko škôd pri vyžínaní v okolí zaparkovaných áut.

Jednoducho povedané, akumulátorové zariadenia EGO POWER+ prinášajú revolúciu do sveta záhradnej techniky. Konečne je možné nájsť plnohodnotnú náhradu zastaralých benzínových strojov a dať vašej záhrade starostlivosť, ktorú si zaslúži – čistú, tichú a bez škodlivých benzínových splodín.

