Problémy v raji? Manželia Andrea a Števo Šprochovci boli vždy priam ukážkovým párom a to, že sú zohratá dvojka si mali opäť možnosť dokázať s príchodom malého Števka, ktorý sa narodil pred necelým rokom. O malý poklad sa stará celá rodinka, no v noci preberá štafetu najmä usmievavá markizáčka. Tá dokonca vyhodila manžela zo spálne a tak dvojica ani nie po roku od narodenia synčeka priznala oddelené spálne! Vyzerá to však tak, že markizácky dramaturg si z toho ťažkú hlavu nerobí.