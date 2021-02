Naša krajina nezvláda pandémiu, čitateľ už o tom nemohol mlčať: Pravda o Slovákoch, ktorá zabolí!

Slovensko sa vyznamenalo. Vedieme svetový rebríček v počte úmrtí aj hospitalizovaných v nemocniciach.

Mnohí Slováci povedia, že opatrenia nedodržiavajú preto, lebo nesúhlasia s vládou. Dôležité je však podotknúť, že vlastná ochrana pred koronavírusom, nemá absolútne žiaden súvis s tým, kto je vo vláde. Existujú totiž opatrenia, ktoré fungujú nie preto, lebo ich oznámil Matovič, ale preto, lebo sú jednoducho účinné.

Obmedzenie kontaktov, dezinfekcia rúk, či nosenie respirátora sú zaručenou cestou k predĺženiu si zdravých okamihov. Najlepšie na tom je, že takmer nič nestoja a dajú sa dodržiavať, aj keď človek nesúhlasí s riadením štátu.

"Týmto by som chcel dať otázku slovenskému národu, verejne. Prečo vznikla takáto situácia ohľadom Covid-19? V prvom rade väčšina ľudí nedodržiava opatrenia, som toho svedkom každý deň! Či už v práci, či v súkromnom živote. Som toho svedkom, bohužial, a viem že, kto to číta, sám to vidí a zažíva," prezradil čitateľ z vlastnej skúsenosti.

"Odborníci povedia, čo máme dodržiavat a väčšina ľudí to nerešpektuje. Príklad, kolega bol pozitívny, vozil ho druhý kolega, tak šiel do karantény. Pritom deň predtým sedel v kuchynke medzi ľuďmi a jedol minimálne s ďalšími 5 a my ostatní sme nemuseli ísť do karantény," hovorí o zážitku.

"Dokonca za mojou priateľkou došla na návštevu kamoška a predtým bola s ďalšími piatimi kamarátmi! Nie je to otázka pre ľudí, nech sa každý zamyslí?," pýta sa zúfalý muž.