Výročie vraždy Kuciaka († 27) si pripomenuli medzinárodné organizácie: Boj o spravodlivosť pokračuje

Predstavitelia organizácií Reportéri bez hraníc (RSF) a Výbor na ochranu novinárov (VON) i eurokomisárka Věra Jourová v nedeľu na Twitteri v súvislosti s výročím vraždy slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka upozornili na boj za spravodlivosť a ochranu novinárov.

"Dnes si pripomíname investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, ktorí boli presne pred tromi rokmi brutálne zavraždení," napísal v nedeľu na Twitteri generálny riaditeľ RSF Christophe Deloire. Pripomenul, že objednávateľ vraždy ešte stále nebol odsúdený. Slovenskí novinári si podľa Deloira v súčasnosti zaslúžia väčšiu ochranu než kedykoľvek predtým.

"Slovenský investigatívny novinár Ján Kuciak bol spolu so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou zavraždený pred tromi rokmi," napísal VON v nedeľu na Twitteri. "Pokračujeme tomto prípade v boji za spravodlivosť," dodal výbor. Bezpečnosť a ochrana novinárov je podľa podpredsedníčky EK pre hodnoty a transparentnosť Jourovej "prioritou pre Európsku komisiu a malo by to tak byť pre všetky členské krajiny", aby sa novinári mohli bez strachu venovať investigatívnej činnosti.

Investigatívneho novinára spravodajského servera Aktuality.sk Jána Kuciaka zavraždili spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Za vraždy boli zatiaľ potrestaní iba vykonávatelia; objednávatelia ešte spravodlivosti unikajú.