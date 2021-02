Talentovaný spevák David Key sa len prednedávnom pochvál videoklipom Abraka Dabraka, v ktorom spolupracoval so známym hudobníkom Ondrejom Kandráčom a už prekvapuje ďalšou novinkou. A o tom, že ide o naozaj nečakanú spoluprácu, svedčí fakt, že si do klipu s príznačným názvom Idem, riešim prizval azda najznámejšiu televíznu svokru Gizku Oňovú a úspešnú módnu návrhárku Rebeccu Justh. Práve tá dokázala, že jej odvaha rozhodne nechýba a v klipe sa predviedla v dosť odvážnom outfite. A to nie je zďaleka všetko!