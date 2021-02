Mama išla zobudiť svojho milovaného syna: Doteraz sa z toho nevie spamätať!

Najhorší deň v jej živote! Matka dodnes nerozumie tomu, prečo prišla o svojho syna.

Alfieho Humphreysa († 11) z Cheshire našla mama mŕtveho. Zúfalo sa ho snažila zobudiť, no jej milovaný syn sa už neprebral, píše thesun.co.uk.

Mama Nicola sa z tragickej udalosti nevie spamäťať. „Bol to taký roztomilý chlapec a mal zlaté srdce. Viem, že to hovorí každý rodič o svojich deťoch, ale urobil by pre kohokoľvek, najmä pre mňa, čokoľvek. Bol to môj najlepší priateľ," spomína na syna.

Školák Alfie bol vášnivým futbalistom, ktorý hrával za Widnes FC. Klub označil jeho smrť za tragickú stratu. "Sme zronení, že musíme potvrdiť správu o úmrtí nášho hráča. Všetci vo Widnes FC myslia na jeho rodinu a priateľov, ktorých jeho tragická strata zasiahla.“

V tejto fáze nie je jasné, čo spôsobilo smrť 11-ročného dieťaťa, ktorý náhle zomrel v spánku. Hneď po jeho smrti vznikla na stránke GoFundMe zbierka, ktorú založil Alfieho futbalový klub, pre ktorý hrával. "Alfie Humphreys v noci náhle zomrel. V našich myšlienkach sú v súčasnosti Alfieho rodičia Nicola a Wayne, bratia Dylan a Charlie a širšia rodina a priatelia. Celá rodina Widnes FC je správou šokovaná a zarmútená. Alfie bol neoddeliteľnou súčasťou tímu U12 Wyverns a predovšetkým priateľom. Jeho strata je pre nás veľká.

Prosíme o akékoľvek dary, ktoré by pomohli pokryť náklady na pohreb alebo čokoľvek, čo by mohlo pomôcť rodine do budúcnosti. Veríme, že sa všetci spojíme ako jeden celok, aby sme preukázali našu lásku a podporu úžasnému mladému futbalistovi a jeho rodine. Naše myšlienky a láska smerujú ku všetkým blízkym Alfiemu v tomto neuveriteľne smutnom období."