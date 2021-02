Nemecko postupne otvára základné školy: Počet nových prípadov začína znova rásť

V ďalších štyroch nemeckých spolkových krajinách sa v pondelok do tried vrátia vybrané ročníky základných škôl potom, čo tak už pred týždňom urobilo Sasko.

V Británii má premiér Boris Johnson načrtnúť harmonogram uvoľňovania opatrení proti epidémii Covid-19 v Anglicku. V Škótsku sa časť detí vráti do škôl, kde boli naposledy pred Vianocami. V Austrálii, ktorá sa pandémii snaží brániť nepomerne lepšie ako európske krajiny, až v pondelok začína očkovanie proti Covid-19.

Nemecko, kde podobne ako v mnohých iných európskych krajinách platia prísne protiepidemické opatrenia, sa zatiaľ snažia obnoviť aspoň školskú dochádzku.

V desiatich zo 16 spolkových krajinách sa v pondelok otvoria základne školy. Platí to aj pre Berlín a okolité Brandenbursko, pre Severné Porýnie-Vestfálsko alebo tiež Bavorsko. Už pred týždňom sa vrátili do tried žiaci základných škôl v Sasku.

Napríklad učiteľské odbory GEW ale s otváraním škôl nesúhlasia, pretože podľa nich návrat do tried stále predstavuje príliš vysoké riziko. Aj Nemecko sa obáva šírenia nákazlivejších mutácii koronavírusu a hroziacej tretej vlny epidémie spôsobenej koronavírusom. V posledných dňoch v Nemecku, ktoré je v režime prísnej uzávery od polovice decembra, prvýkrát po niekoľkých týždňoch začali rásť počty novo infikovaných.

V nedeľu nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn uviedol, že chce urýchliť očkovanie učiteľov a ďalších zamestnancov na základných školách. Tí by sa podľa ministra mali presunúť z tretej do druhej očkovacej skupiny.

Británia, ktorá už proti Covid-19 zaočkovala viac ako štvrtinu obyvateľov, sa zaoberá uvoľňovaním svojho lockdownu. Premiér Boris Johnson by v pondelok mal predstaviť "opatrný" plán vrátane prvých možných termínov otvárania ekonomiky.

Kým Británia má piaty najvyšší celkový počet infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 i súvisiacich úmrtí, v 25-milionovej Austrálii si s epidémiou poradili oveľa lepšie a doteraz sa tam nakazilo zhruba 29 000 ľudí. V očkovaní má však Austrália za Britániou aj Európskou úniou, kde sa začalo v decembri, meškanie. Prvé vakcíny spoločnosťou Pfizer a BioNTech tam podávajú až v pondelok, aj keď austrálsky premiér Scott Morrison sa za prítomnosti televíznych kamier nechal proti Covid-19 zaočkovať už v nedeľu. Na tento týždeň má Austrália pripravených najmenej 60 000 dávok.