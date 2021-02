Pomôžu bohoslužby v boji s COVID-19? Krajniak: Dejú sa aj veci, ktoré nedávajú vedeckú logiku

Celé Slovensko sa v súčasnosti riadi COVID automatom a v jednotlivých okresoch platia prísne opatrenia. Avšak minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) prichádza so zaujímavou otázkou. Čo ak otvorenie kostolov môže pomôcť?

"V našich životoch sa dejú veci, ktoré sú logické a vedecky vysvetliteľné. Ale dejú sa aj veci, ktoré nedávajú vedeckú logiku, a predsa sú v našich životoch rovnako reálne a môžu nám pomôcť," napísal Krajniak na sociálnej sieti. Informoval predovšetkým o situácii v zariadeniach sociálnych služieb. " Vďaka obetavej starostlivosti zamestnancov máme na Slovensku nižšiu úmrtnosť na covid ako v Česku či Nemecku a výrazne nižšiu úmrtnosť ako vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku alebo vo VeľkejBritánii," uviedol. Podľa neho to je práve vďaka preplácaniu vitamínu D3 a raz za 14 dní sa pretestujú klienti a zamestnanci DSS.

Zaznamenali ale jeden jav, ktorý sa racionálne nedá vysvetliť. "Čoraz častejšie nás klienti a aj zamestnanci zariadení žiadajú o duchovnú službu. Pretože na vlastnej aj sprostredkovanej skúsenosti vidia, že modlitba ľuďom pomáha," vysvetlil Krajniak. "V zariadeniach s covidom, kde sa s klientami chodí modliť duchovný ich denominácie, v prípade katolíkov vysluhuje aj sviatosti Svätého prijímania, spovede, pomazania chorých, z takýchto zariadení nám hlásia lepšie priebehy ochorení klientov, ktorí majú aj duchovnú pomoc," dodal.

O tento jav sa začal poriadne zaujímať. "Dostal som viaceré potvrdenia takejto skúsenosti. Nie, nemám k dispozícii žiadnu vedeckú štúdiu a dôkazy. Asi sa ale môžeme zhodnúť na tom, že duchovná služba a modlitba ľuďom uškodiť nemôže. A vyzerá to tak, že viacerým ľuďom zjavne pomáha," uviedol minister.

Na čitateľov sa obrátil so zaujímavou otázkou: "Čo keby sme dovolili ľuďom, aby sa mohli za presne vymedzených podmienok zúčastniť bohoslužieb, a modlili sa za všetkých ľudí na Slovensku? Za veriacich aj neveriacich. Aby nás Boh našich otcov a dedov ochránil pred covidom a zbavil nás covidu čo najrýchlejšie. Verím, že by to pomohlo nám všetkým."