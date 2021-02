Silné slová! Matovič píše Kuciakovi († 27) list: Cítim sa zodpovedný za tvoju smrť

Slovensko si 21. februára 2021 pripomína tretie výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. K mimoriadne tragickej udalosti sa vyjadril aj premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti.

"V tomto čase, tri roky dozadu, keď Vám píšem tento list, zákerný vrah striehol pri Vašom dome s úmyslom vziať Vám život. Len preto, lebo sa Jano rozhodol mafii ísť po krku. Janko, nikdy som Ti to osobne nestihol povedať, ale veľmi som Ťa obdivoval. Odvaha, ktorou si tvrdošijne ťal do živého, bola výnimočná. Ty, mladý zasran, sorry, si každým článkom a odhalením ukazoval, ako by si svoju prácu mali robiť iní, ktorí nemali ani za máčik Tvojej odvahy - poctivo, odvážne, pokorne," uviedol predseda vlády.

"Ja som Tvoje články hltal, ale priznávam, ako opozičný poslanec som im väčšiu pozornosť už nevenoval ... považoval som ich za "vybavené" - tak dokonale spracované dielo, že lepší návod na prácu už vyšetrovateľia ani potrebovať nemohli. Cítim sa zodpovedný za Tvoju smrť, aj Tvojej Martinky. Celý čas sa neviem zbaviť pocitu, že ak by sa nám podarilo vládu v roku 2016 zložiť, Ty aj s Tvojou láskou ste mohli žiť," napísal Matovič.

Emotívny odkaz uzavrel sľubom, že spraví všetko pre to, aby sa Slovensko stalo miestom, po ktorom túžil aj Ján s Martinou. "Verím, že dobro nezomiera. Prosím, myslite na nás a buďte našimi anjelmi strážnymi," dodal na záver.