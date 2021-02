Unikátny projekt v Berlíne: Idú postaviť kostolo-mešito-synagógu

Nemeckí duchovní lídri sa rozhodli bojovať proti náboženskej neznášanlivosti pomocou unikátneho projektu. Na mieste, kde stál kedysi kostol, až kým ho v roku 1964 nedalo zbúrať vtedajšie východonemecké vedenie, vznikne nová duchovná stavba.

Tentoraz však bude rozsiahla budova okrem kresťanského kostola hostiť aj židovskú synagógu a moslimskú mešitu. Okrem troch svätostánkov, každého pre jedno z troch kľúčových európskych náboženských smerov, budú v budove aj priestory, kde sa môžu stretávať všetci veriaci - a dokonca aj neveriaci - spoločne.

V prvom rade pôjde o spoločnú halu, kde sa budú pravidelne organizovať rôzne spoločné podujatia. „Chceli sme vybudovať miesto na modlenie a vzájomné učenie sa, kde môžu vedľa seba existovať všetky tri naše náboženstvá,“ hovorí kresťanský teológ Roland Stolte, ktorý je dušou celého projektu. „Je mnoho rôznych ciest k Bohu a každá z nich je dobrá,“ dodáva jeho budúci kolega, rabín Andreas Nachama. So stavbou budovy sa má začať 27. mája. Centrum by malo byť uvedené do prevádzky už v roku 2025.