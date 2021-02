Matovič tvrdil, že Rusi nám pošlú 2 milióny vakcín: Reakcia Pellegriniho mu zdvihne tlak

Tak ako to je?! Premiér Igor Matovič (47) avizoval, že Rusi by nám vedeli do júna dodať dva milióny vakcín Sputnik V. Dohodu označil za malý zázrak, no expremiér Peter Pellegrini (45) ho schladil.

Remišová trvá na postoji k Sputniku, Pellegrini sfúkol ju aj vládu: Prekukol Matovičov trik?! Tvrdí, že nevedia zabezpečiť ani vlastný trh a nieto ešte nám poslať toľko dávok. O Sputniku sa horlivo diskutuje už niekoľko dní. Stále sa čaká, či minister zdravotníctva Marek Krajčí vakcínu objedná napriek tomu, že ju neschválila Európska lieková agentúra. Matovič ho však povzbudzuje, aby udelil výnimku a hovorí, že s ruským ministrom hospodárstva už dohodol 2 milióny dávok do júna. Pellegrini to však vidí inak. „Máme informáciu, že ruský výrobca dnes nemá možnosť dodať Slovensku dva milióny vakcín, lebo nemá kapacitu zabezpečiť ani vlastný trh,“ povedal v relácii Na telo. Dodávku spochybnil aj Richard Sulík. „Neverím, že by táto informácia bola plne naplnená,“ uviedol v RTVS. Sulík je za to, aby Krajčí udelil vakcíne výnimku, no chce, aby mala aspoň kladné hodnotenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. O Krajčího kompetenciách má pochybnosti. Pozná vraj ľudí, ktorí by ho mohli nahradiť. „Vidím niekoľko silných mien, ktoré by takýto rezort zvládli,“ povedal s tým, že s ním mal otvorený rozhovor. Ďalšia koaličná strana odmietla ruskú vakcínu: Matovič sa opäť ozval, tvrdá kritika