Belasí opäť vyhoreli v ofenzíve, Košice rozdrvili Liptákov, päťgólový Klhůfek

Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v domácom zápase 41. kola Tipos extraligy s HK Poprad 0:4.

"Kamzíci" natiahli víťaznú šnúru v lige proti Slovanu na osem zápasov, naposledy prehrali s týmto súperom 11. októbra 2019 (1:2). Bratislavčania prehrali po tretí raz za sebou a v tabuľke klesli na štvrté miesto.

Popradčania vstúpili do zápasu razantne, svojou aktivitou donútili k faulu Urbánka už po necelých dvoch minútach. Hostia hrali presilovku 64 sekúnd, keď sa z pravej strany dostal k zakončeniu Svitana a poslal svoj tím do vedenia. Prevaha "kamzíkov" pokračovala aj po góle, zverenci Petra Mikulu mali častejšie puk na hokejkách, dobre kombinovali, najmä prvá formácia neustále zamestnávala defenzívu Slovana. V závere prvej tretiny však mohol vyrovnať Štajnoch, ale svoju šancu nepremenil.

Po prestávke sa obraz hry nezmenil. Hostia mali viac z hry a svoju prevahu gólovo potvrdili v 27. minúte, keď presne mieril Livingston. Hráči Slovana chceli znížiť, bojovali, ale v ofenzívne neboli tak kreatívni ako ich súper.

Popradu vyšli úvody prvých dvoch tretín a inak to nebolo ani v tretej.Slovan hral potom svoju prvú presilovú hru v zápase, ale ani v početnej výhode nedokázal skórovať. Naopak,"Belasí" v troch uplynulých domácich zápasoch "vyhoreli" v ofenzíve, strelili iba dva góly.

Ján Lipiansky, asistent trénera Slovana: "Popradu gratulujem, bol lepší. My bez gólov nemôžeme vyhrať. Prehrať môžeme, ale mám inú predstavu o výkonoch. Poprad vyhral zaslúžene. Doma nedať gól nie je dobré, ťažko prechádzame modrou čiarou, je to kostrbaté. Pred ďalšími zápasmi si všetko si rozoberieme a uvidíme, aký bude zdravotný stav hráčov."



Peter Mikula, tréner Popradu: "Uplynulé zápasy nám a ani Slovanu nevyšli, vedeli sme, že jeden z nás musí vyhrať. Podarilo sa to nám. My sme chceli získať body, boli sme hokejovejší, trpezlivejší a zaslúžene si odvážame tri body."

Nový tréner košických hokejistov Marcel Šimurda zažil víťaznú premiéru na striedačke "oceliarov". Jeho zverenci deklasovali v nedeľnom zápase 41. kola Tipos extraligy domáci Liptovský Mikuláš 9:1. Piatimi gólmi sa blysol Pavel Klhůfek.

Hostia sa dostali do vedenia po necelých štyroch minútach, keď Michal Chovan našiel Klhůfka a ten otvoril skóre. Košičania kontrolovali priebeh tretiny a súperovi nič nedovolili ani v oslabení. Naopak, v 10. minúte v priebehu 13 sekúnd prakticky rozhodli celý duel. Najprv Chovan spoza bránky prihral Rewayovi, ktorý trafil presne - 2:0, vzápätí Reway začal akciu, na ktorej konci bol Klhůfek - 3:0. V závere sa dostal do dobrej šance Surový, ale Vay mu nedovolil skorigovať.

V závere prvej tretiny putoval na trestnú lavicu Rudolf Huna a Košičania svoju prvú presilovku využili po 69 sekundách druhého dejstva, presadil sa Milý. V 28. minúte zvýšil na 5:0 Belluš, na jeho zásah síce odpovedal Štrauch, ale domácich jeho gól nenabudil. Práve naopak. V 31. minúte putoval na trestnú lavicu Rusina a hosťom stačilo sedem sekúnd, aby Poirier pridal šiesty gól. Vzápätí sa nepekným faulom prezentoval Pavúk, k dvom minútam dostal aj osobný trest a Košičania opäť udreli, Klhůfek sa dostal k odrazenému puku a kompletizoval hetrik. A nezostalo iba pri tom, o 16 sekúnd Reway skvele prihral a Klhůfek si zapísal aj štvrtý zásah v stretnutí, keď prekonal Bátoryho, ktorý tesne predtým vymenil v bránke Kozela.

V záverečnej tretine už o nič nešlo, no Košičania ovenčili premiéru trénera Marcela Šimurdu aj deviatym gólom, keď sa v závere presadil opäť Klhůfek.

HC Slovan Bratislava - HK Poprad 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Góly: 3. Svitana (Haščák, Drgoň), 27. Livingston (Bjalončík, Dalhuisen), 42. Handlovský (Ulrych, Brejčák), 49. Tavi (Zagrapan, Vandas). Rozhodovali: Stano, Žák - Synek, Durmis, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Slovan: Parks - Ališauskas, Sersen, Bačik, Štajnoch, Maier, Brodzinski, Valach - Zigo, Harris, O'Donnell - Kundrík, Kytnár, Urbánek - Rapáč, Bortňák, Matoušek - Jendek, Uram, Lukošík - Ondriš

Poprad: Vošvrda - Drgoň, Brejčák, Ulrych, Višnevskij, Seigo, Dalhuisen, Hudec - Svitana, Skokan, Haščák - Tavi, Preisinger, Handlovský - Vandas, Bjalončík, Livingston - Mešár, Zagrapan, Matúš Paločko - Valigura

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 1:9 (0:3, 1:5, 0:1)

Góly: 29. Štrauch (Uhrík, Ru. Huna) - 4. Klhůfek (Michal Chovan), 10. Reway (Michal Chovan), 10. Klhůfek (Baránek, Reway), 22. J. Milý (Poirier), 28. Belluš (B. Mráz, J. Milý), 31. Poirier (Eliaš, Belluš), 32. Klhůfek (Michal Chovan, Baránek), 32. Klhůfek (Reway, Michal Chovan), 57. Klhůfek (Deyl, Vaculik). Rozhodovali: Tvrdoň, Štefik - Junek, Kacej, vylúčení: 6:4 na 2 min., navyše Pavúk (L. Mikuláš) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Liptovský Mikuláš: Kozel (32. Bátory) – Nemec, Kurali, Pavúk, Mezovský, Valtola, Rusina, Kapičák, Droppa – Ru. Huna, Uhrík, Štrauch – Michalík, Surový, Kiss – Vybiral, Haluška, Kalousek – Židek, Paroubek, Dunčko

HC Košice: Vay – Baránek, Pavlin, Růžička, Nemčík, Petran, T. Slovák, Deyl – Klhůfek, Michal Chovan, Reway – Vaculik, B. Mráz, Belluš – Poirier, Eliaš, Jenyš – Jokeľ, Havrila, J. Milý – Frič