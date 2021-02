Slovenský rekordér Vladimír má unikátnu zbierku: Za 15 rokov urobil 167 policajných modelov

Ako skutočné! Vladimír Janečka (58) z Malaciek má nevšednú záľubu. Pretvára modely autíčok na tie, ktoré používali policajné zložky od roku 1948 až po súčasnosť.

Máte zaujímavé hobby, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám info a fotky na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

V rozširujúcej sa zbierke má 167 kusov a stal sa držiteľom slovenského rekordu. Každé autíčko je jedinečné a prepracované do najmenšieho detailu... Vladimír vášni prepadol počas pracovného dňa v roku 2006.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Robil som na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Malackách. Vedúci, ktorý mal na starosti odvoz áut do opravy, prišiel z Bratislavy s prerobeným modelom. Nebol kvalitný, tak som povedal, že to by som si trúfol urobiť aj ja. Stavili sme sa a ja som urobil prvý model,“ prezradil Vladimír s tým, že išlo o Škodu Fabiu prvej generácie. Postupne robil ďalšie kúsky a dnes už má 167 exemplárov. V septembri 2020 ho zapísali do Knihy slovenských rekordov.

„Mám rozrobených 5 modelov,“ dodal s tým, že najstarší model v kolekcii je Škoda Tudor z roku 1948. Zmenšeniny reálnych áut pretvára podľa fotografií, ktoré sa najťažšie zháňajú práve pri historických vozidlách a pri čiernobielych fotkách sa ťažko určuje, akú farbu mala karoséria. Preto to konzultoval na rôznych fórach, s priateľmi aj s odborníkmi. Premena autíčka na policajné zaberie Vladimírovi aj mesiac.

„Namočíte ho do acetónu, necháte odfarbiť na holý kov a potom postupujete, ako by ste robili nové auto. Takže vybrúsiť, základná farba, jednotlivé nástreky a lak,“ doplnil s tým, že si robí aj vlastné potlače na auto. Záhorákovi však dá niekedy poriadne zabrať aj hľadanie samotného modelu. „Zháňam ich na fórach, v skupinách alebo na zahraničných stránkach. Väčšinou výrobca urobí iba limitovaný počet,“ uzavrel s tým, že v zbierke má aj kúsky, ktoré sa už nedajú zohnať.