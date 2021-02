Ako zmenila poprava Jána († 27) a Martiny († 27) Slovensko? Odborníci sa na jednom zhodli

V nedeľu uplynuli tri roky od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27). Ich smrť navždy zmenila Slovensko a rozpútala sériu demonštrácií.

Pamiatku mladého páru si uctila i prezidentka Zuzana Čaputová (47) či podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (30), ktorý bol jedným z hlavných organizátorov protestov. Nový Čas poprosil odborníkov o to, aby zhodnotili, kam sa slovenská spoločnosť za tie roky posunula.

Po vražde snúbencov došlo k výmene ministra vnútra Roberta Kaliňáka aj premiéra Roberta Fica. Odštartovali sa takisto protesty, na ktorých verejnosť žiadala spravodlivé prešetrenie chladnokrvnej popravy aj káuz, o ktorých novinár informoval. Aj po troch rokoch od vraždy však objednávatelia vraždy zostávajú nepotrestaní. Odsúdiť sa podarilo troch z pätice obžalovaných, pričom posledné slovo bude mať Najvyšší súd.

Kam sa Slovensko za ten čas posunulo? Politológ Tomáš Koziak vidí najväčšiu zmenu v tom, že sa začali konečne vyšetrovať korupčné škandály na vysokých miestach „Sme svedkami toho, že NAKA každú chvíľu zatýka ľudí, ktorí boli blízki vtedajším vládnucim stranám a o ktorých sa verejne hovorilo, že sú skorumpovaní a sú prisatí na štáte ako paraziti. To je to, na čo poukazoval Ján Kuciak a za čo s najväčšou pravdepodobnosťou zaplatil životom,“ hovorí politológ, podľa ktorého vražda novinára spustila nezvratné procesy a spoločnosť sa začína očisťovať. „Nehovorím, že sme vyhrali boj o demokraciu, to nie, ale myslím, že v tomto smere máme najhoršie za sebou,“ uzavrel odborník.

Viac sa kontroluje dodržiavanie zákona

Sociologička Zuzana Kusá vo veľkej miere súhlasí s tým, že sa po vražde začalo na Slovensku venovať oveľa viac pozornosti kontrolovaniu zákona. „Ekonomická kriminalita, ktorá je krytá a podporovaná verejnými činiteľmi, tak toto je teraz v hľadáčiku polície, súdnictva a prokuratúry. Zdá sa, že veľká väčšina ľudí berie toto zneužívanie moci a okrádanie nás všetkých ako veľký problém a určite fandí tomu, aby sa tieto veci riadne vyšetrili,“ hovorí Kusá. Jedným dychom však dodáva, že ľudí aktuálne trápi aj pandémia a korupcia šla tak trochu bokom. „Ale táto téma tu určite je, pretože politici, zvlásť tí, ktorí sú v dnešnej koalícii, pri každej príležitosti spomínajú kradnutie, zneužívanie moci a spoluprácu s rôznymi ekonomickými a pololegálnymi skupinami,“ uzavrela odborníčka.

