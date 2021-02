Dobré správy pre banícky región: Na hornej Nitre pribudnú desiatky pracovných miest

Svitá im na lepšie časy. Jeden z najväčších zamestnávateľov v Prievidzi plánuje nielen miliónové investície, ale aj rozšírenie svojej výroby. Závod Nestlé totiž chce spustiť dve nové linky, výstavba ktorých vyjde na vyše 7 miiónov eur. Desiatky ľudí by tak mohli nájsť prácu u dlhoročného výrobcu potravinových výrobkov.

V terajších neľahkých časoch sú to pre banícky región dobré správy. V prievidzskom závode, ktorého história sa začala písať už od roku 1875, momentálne pracuje okolo 700 ľudí. Ich rady by sa mali rozrásť o ďalšie desiatky. Ako potvrdila hovorkyňa spoločnosti Nestlé Ľubica Novotná, prácu by tu malo nájsť 39 ľudí.

„Predmetom investičného zámeru je rozšírenie kapacity výroby a výroba nových druhov výrobkov, a to prostredníctvom investície do dvoch nových výrobných liniek v celkovej hodnote 7 231 969 €. Nové výrobné linky budú vyrábať produkty z kategórie dehydrovanej kulinárskej výroby,“ upresnila s tým, že investícia je plne v súlade s dlhodobou stratégiou spoločnosti a s ambicióznymi cieľmi v oblasti udržateľnosti, či už v znižovaní spotreby vody, energií alebo emisií CO2.

Dodala, že investícia je priamo spojená s vytvorením nových pracovných miest. „Pre všetkých nových zamestnancov zabezpečíme špecializované i všeobecné školenia a tréningy, ktoré im umožnia zlepšiť si kvalifikáciu a postavenie na trhu práce aj v budúcnosti,“ upresnila Novotná, podľa ktorej realizácia investície bude mať pre región nepochybne pozitívny prínos. „Akúkoľvek podporu zamestnanosti hodnotíme pozitívne. V tomto prípade ide o podporu pre stabilného zamestnávateľa,“ uviedol hovorca mesta Michal Ďureje.