Duchovný Štefan pomáha vyčerpaným zdravotníkom: Svedectvo z útrob košickej nemocnice

Do pomoci v nemocniciach sa pustili aj duchovní. V Košiciach takto pomáha aj rektor kňazského seminára Štefan Novotný (46).

Vypomáhať začal už v polovici januára, keď mal dovolenku. Chcel pridať ruku k dielu a pomôcť vyčerpaným zdravotníkom. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura ho zaradili na onkohematologické oddelenie, a keď sa to dozvedeli pacienti, mnohých to potešilo a čas s ním využívajú na duchovné rozhovory.

Situácia v zdravotníckych zariadeniach si vyžiadala mimoriadne nasadenie zdravotníkov, no aj tí sú už vyčerpaní a potrebujú pomoc. Ruku k dielu sa preto rozhodol priložiť aj rodák z obce Ostrovany Štefan Novotný, ktorý už vyše 20 rokov oblieka kňazské rúcho. Ako dobrovoľník začal pomáhať v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) od polovice januára. „Najprv som pár dní pomáhal pri triedení pacientov na vstupe na urgentnom príjme, potom ma presunuli na onkohematologické oddelenie, kde pomáham podľa potreby pri ambulantných pacientoch, alebo na lôžkovom oddelení,” prezradil.

Pomáhať začal ešte počas nevyčerpanej dovolenky z minulého roka: „Posledné týždne mám dohodnutý home-office tak, aby som dopoludnia mohol pomáhať v nemocnici, keď je tam najväčší nápor." Ukázalo sa to ako dobré rozhodnutie. „Myslím, že najkrajšie boli stretnutia so vzácnymi ľuďmi spomedzi pacientov i zdravotníckeho personálu. Niekedy stačí pár milých slov, záujem o človeka a ľady sa topia,” opísal skúsenosti z nemocnice, kde to zdravotníci nemajú ľahké: „Sú profesionáli, ale sú unavení. Veľmi si vážim ich prácu a snažím sa im pomôcť spolu s ďalšími dobrovoľníkmi podobne ako podávači lôpt na futbalovom zápase."

Prekvapení pacienti

Pacienti sa rýchlo dozvedeli o jeho povolaní. „Sú milo prekvapení a veľmi vďační, že sme ako kňazi prišli pomôcť. Nie je veľa času na debatu, ale keď sa nájde, tak zistíme, že máme mnoho spoločných známych,” povedal s úsmevom a vyjadrením vďaky, že ho zdravotníci prijali medzi seba. Prezradil, že ako kňaz je zároveň k dispozícii aj s duchovnou službou, ak o to niekto požiada.

„Priestor na rozhovor je pri ambulantných pacientoch veľmi krátky, ale snažím sa každého pozdraviť a prihovoriť sa. Pri pacientoch na lôžkovom oddelení je viac času vypočuť pacienta a podľa potreby poslúžiť,” povedal. Situácia so zatvorenými kostolmi ho trápi.

„Samozrejme, dodržiavam a rešpektujem všetky preventívne opatrenia. Pri zatváraní kostolov mi prišlo divné, že všade naokolo v Európe sú bohoslužby v minimálnom a veľmi prísnom režime dovolené,” zamyslel sa. U nás sa však objavili aj ojedinelé prípady, keď kňazi púšťali do kostola starších ľudí a slúžili omše bez rúšok. Preto apeluje na múdrosť a rozvážnosť: „Sme kňazi, ale aj zodpovední ľudia a nesieme zodpovednosť za ľudí, ktorí sú nám zverení."

Koľko dobrovoľníkov je v UNLP

- 25 kňazov

- 170 študentov medicíny z Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika

- 7 ďalších pomocníkov v kuchyni, pri doprave