Samotársky operenec sa už mesiac túla po okresoch: Hľadá si labutiak Fero nevestu?

Už mesiac trápi ochranárov labuť, ktorá vyhľadáva ľudskú spoločnosť. Podľa nich ide o dospelého samca, ktorý si ešte nenašiel partnerku.

Možno preto má túlavé topánky, aby tú pravú konečne stretol? V januári Fera, ako ho pomenovali ochranári, odchytili vo Fiľakove, trikrát ho skúšali vypustiť do prírody, no stále sa vracia k ľuďom, kde mu však hrozí nebezpečenstvo. Minulý víkend sa vybral na sídlisko v Lučenci. Jediná možnosť jeho záchrany je zoo. Tá však teraz pre vtáčiu chrípku neprijíma. Obyvatelia lučenského sídliska ostali prekvapení, keď pod oknami paneláka uvideli labuť.

Biely vták tak splýval so snehovou pokrývkou, že mnohí si mysleli, že ju deti vytvorili zo snehu. Operenec tam však ostať nemohol, hrozilo, že ho napadnú psy alebo zrazí auto a tak ľudia zalarmovali ochranárov. „Ešte cez deň ju videli v Panických Dravciach, my sme ju odchytili pred panelákom. Bude u nás v Rimavskej Sobote, kým jej nenájdeme vhodný domov,“ uviedol Jakub Melicher z CHKO Cerová vrchovina. Ochranári dos­pelého jedinca okrúžkovali a nazvali ho Fero.

Labuť prvýkrát odchytili ešte 21. januára vo Fiľakove, kde si to namierila do dvora rodinného domu. Po párdňovom vykŕmení ochranármi ju vypustili a zjavila sa na zastávke v Jesenskom.Po porade s ornitológmi odviezli Fera ku štrkovisku v Rapovciach, kde sa nachádzal kŕdeľ labutí. Priateľský Fero pri nich vydržal šesť dní, no potom sa znova vybral za ľuďmi. Našťastie skončil v rukách ochranárov.

„Do prírody labuť už nevypustíme, pretože by stále vyhľadávala ľudí. Najradšej by sme ju umiestnili v zoo alebo v podobnom zariadení,“ vysvetlil Melicher. Problém je, že zoo aktuálne vtáky neprijíma. „Prijali sme preventívne opatrenia súvisiace so zamedzením šírenia vtáčej chrípky. Platí u nás sprísnený prevádzkový režim kvôli biologickej bezpečnosti chovu vtákov a z dôvodu ochrany pracovníkov prichádzajúcich s nimi do styku,“ informoval hovorca Zoo Bojnice Jaroslav Slašťan.

