Princ William na pokraji zrútenia: Z toho, čo Harry a Meghan vypustili z úst, sa nevie spamätať

Celý svet je v obrovskom šoku kvôli Harrymu (36) a Meghan (39). Kým sa na známy párik valí vlna kritiky, tentokrát si otvoril ústa aj princ William (38). Toto jeho mladšieho brata rozhodne nepoteší.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako informuje The Sun, vojvoda z Cambridgu zostal po vyjadrení svojho brata a jeho manželky v nemom úžase. Nejde ani tak o ten odkaz, ale skôr o spôsob, akým bol verejnosti podaný. William po tomto vyhlásení cítil smútok a obrovský šok. Zarazil ho predovšetkým výrok: "služba je všeobecná."

Zdroj tvrdí, že vojvoda si rozhodne nedal servítku pred ústa a otvorene povedal, že týmto vyhlásením totálne urážajú kráľovnú Alžbetu II. Britská panovníčka si však zachovala ľudskú tvár a otvorene uviedla, že Harry a Meghan budú navždy milovanými členmi kráľovskej rodiny.

Informátor blízky princovi Williamovi ďalej dodal, že postoj vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu je skutočne urážlivý a neúctivý. 38-ročný čakateľ na trón bol po ich oznámení poriadne rozzúrený. Na povrch tak prenikajú obavy o ich súrodeneckom vzťahu. Ten môže byť najhorší od konfliktu medzi Georgom VI. a jeho bratom Edwardom VIII., ktorý abdikoval z postu britského panovníka.

Harry a Meghan oficiálne vyhlásili, že si už nebudú plniť povinnosti členov kráľovskej rodiny. Mali rok na to, aby si tento krok poriadne premysleli, prípadne ho vzali späť. William to bral obzvlášť tažko. So svojím bratom zdieľal prakticky všetko - kanceláriu, nadáciu, mali spoločné stretnutia a zažívali aj veľa zábavy. Najbližší priateľ vojvodu z Cambridgeu uviedol, že momentálne cíti obrovský tlak a Harryho prítomnosť mu už bude navždy chýbať.

Harry a jeho manželka Meghan však môžu už čoskoro opäť šokovať. Oprah Winfrey s nimi spravila rozhovor, ktorý má byť dostupný počas budúceho mesiaca. Podľa informácií povedali na rovinu úplne všetko.