Hrbatý neskrýval nadšenie po úspechu Poláška: Filipov príbeh by si mal všimnúť Hollywood

Také niečo ešte nedokázal nik! Nadchýnal sa fantastickým výsledkom Filipa Poláška na Australian Open Dominik Hrbatý (43), ktorý vlastne rodáka zo Zvolena presvedčil, aby sa k tenisu predsa len ešte vrátil.

„Filipov príbeh by si mal všimnúť Hollywood. Žiaden športovec na svete nedokázal to, čo on,“ spustil Domino, ktorý sa vracal z turnajových potuliek so svojím zverencom.

„Nik sa po piatich rokoch ničnerobenia nevrátil a vyhral grandslamový turnaj! Viete si predstaviť, že by nejaký atlét päť rokov netrénoval a potom sa vrátil a vyhral majstrovstvá sveta?“ - zamýšľal sa bývalý skvelý tenista nahlas. Zásluhy na Poláškovom comebacku si neberie.

„Ja som ho oslovil, lebo som ho potreboval. Tím ho potreboval! Veľmi som to Filipovi želal a som šťastný, že to dokázal. Dúfam, že to nie je posledný grandslamový turnaj, ktorý vyhral, a že prídu ešte ďalšie tituly,“ pokračoval Domino, ktorý rovnako ako mnoho iných potvrdil, že Slovák bol jednoznačne najlepším hráčom na kurte, hral s takým prehľadom a sústredením!

„Vždy dával na kurte zo seba všetko, ale v tomto zápase mu vyšlo všetko absolútne dokonale. Ale veď mal aj tú najpozitívnejšiu motiváciu: narodila sa mu dcérka. Vedel, že malá i Karin sú o. k., tak dal do toho všetko. Možno aj preto, aby bol čo najskôr pri nich,“ dodal Hrbatý, ktorý sám vie, že narodenie dcérky je tá najlepšia motivácia...