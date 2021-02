Andy Kraus bohatší o poriadny balík peňazí: Zbavil sa vily v Rakúsku, na účet cinkla pekná sumička

Tak to boli poriadne ťahanice! Úspešnému scenáristovi Andymu Krausovi (53) sa konečne podarilo predať svoju lukratívnu rakúsku vilu.

V nej ešte pred niekoľkými rokmi žil spolu so svojou bývalou manželkou Danielou (48) a ich deťmi. Človek mieni, pánboh mení, a tak osud priviedol k scenáristovi jeho druhú ženu Janku (34). S ňou začal Kraus novú životnú kapitolu v bratislavskom byte, stále sa však potreboval zbaviť o nohu priviazaného závažia. A nakoniec sa mu to predsa len podarilo.

Predaj Krausovej haciendy, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc v rakúskom Prellenkirchene, sa ťahal takmer tri roky. Napokon sa to však scenáristovi predsa len podarilo a to v čase zúriacej pandémie, keď si len málokto môže dovoliť kúpu za takú astronomickú sumu. Andy celú svoju bytovú otázku objasnil exkluzívne pre Nový Čas. „Ja už nebývam v Rakúsku. Ten dom je už predaný. Podarilo sa mi ho predať koncom minulého roka, ešte tak nejako pred Vianocami,“ pochválila sa hviezda markizáckych Susedov. Hoci zmluva na predaj rozsiahleho sídla bola podpísaná už dávnejšie, kvôli úradom musel Kraus niekoľko mesiacov čakať.

„Tam to trvá dlho, lebo ono je ťažko povedať, kedy je to naozaj predané. V Rakúsku na tých úradoch - paradoxne, keď máme pocit, že tu na Slovensku trvá všetko dlho - tak tam tie veci trvajú trikrát toľko a sú trikrát také drahé. Takže si myslím, že netreba na to Slovensko až tak nadávať. Zmluva bola podpísaná už niekedy v septembri, ale kým sa to tam všetko na katastri povybavovalo, tak oficiálne niekedy pred Vianocami,“ vysvetlil nám situáciu sympatický umelec. Cenu, za ktorú dom predal, však prezradiť nechcel. „Ani vzhľadom k druhej strane by to asi nebolo vhodné, aby som takéto veci zverejňoval,“ rozhodol sa Andy. V minulosti bola však honosná nehnuteľnosť v ponuke realitky za 1,2 milióna eur.

Bazén so slanou vodou je dominantou pozemku.

Luxus ako pre kráľa

Pozemok, na ktorom stojí prepychová rakúska hacienda, sa pýši rozlohou 2 504 m². Tehlová vila s úžitkovou plochou 501 m² má drevené podlahy, trámové stropy, kozub, kuchynskú linku s doskou z leštenej žuly, štyri spálne, tri toalety a dve kúpeľne. Povedzme to takto - ak by sa niekto rozhodol hrať v dome na schovávačku, trvalo by celkom dlho, pokiaľ by ho niekto našiel. Súčasťou tohto stelesneného luxusu je totiž aj záhradný domček obložený kameňom, herňa, vírivka, posilňovňa, fínska, ale aj suchá sauna. Veľkú časť pozemku si pre seba ukradol aj najmodernejší keramický bazén so slanou vodou, ktorý má prvky lode.

Všade dobre, doma naj

Po tom, čo v júli 2017 priznal scenárista vzťah so svojou súčasnou manželkou Jankou, veľakrát spolu riešili, kde zapustiť korene. Vyzerá to teda, že sa napokon nastálo rozhodli pre Bratislavu, kde má Andy priestor pre mnohé pracovné príležitosti. 4-izbový byt, v ktorom aktuálne bývajú, sa nachádza v časti Karlova Ves blízko Slávičieho údolia. Podľa našich informácií ho byt vyšiel na mastnú sumu 400-tisíc eur. „Byt bude iný, jednoduchší a praktickejší. S Jankou máme na zariaďovanie dosť rovnaký názor,“ tešil sa scenárista pred časom pri sťahovaní. A zdá sa, že chuť zo spoločnej domácnosti ho zatiaľ neprešla. „Teraz už druhý rok bývame v Slávičom údolí a sme tu spokojní,“ uviedol Andy, ktorý so svojou rodinkou tak stojí na nových začiatkoch.