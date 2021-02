Dlhoroční partneri Pocisková a Tůma vyšli s pravdou von: Zrušená svadba!

V tichosti chystajú svoj veľký deň?! Prominentní zaľúbenci Nela Pocisková (30) a Filip Tůma (43) sú šťastnými rodičmi dvoch deťúreniec. A hoci im to, zdá sa, klape ako hodinky, svoj láskyplný vzťah doteraz nepovýšili.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

U televíznych hviezd sa už dlho skloňovalo slovo svadba, no vždy im to niečo prekazilo. Nela Novému Času celkom otvorene prezradila najnovšie plány rodinky a odpovedala aj na otázku, či by si priali tretie bábätko. Z jej reakcie budete prekvapení!

Pocisková patrí medzi tie ženy, ktoré sa vidia v krásnych bielych šatách a túžia po svadbe s kopou priateľov a rodiny. Ako sa zdá, s Tůmom plánovali ich veľký deň tento rok, no všadeprítomná pandémia im to prekazila. Táto téma je však stále u nich otvorená a bavia sa o nej. „Áno, tento rok mal pekný dátum, ale prišla korona... Čakala som, nech sú deti trochu staršie, aby si to vedeli užiť s nami, uvidíme, čo prinesie ten ďalší rok...,“ priznala s úsmevom Novému Času Pocisková. Je teda možné, že dvojica už v týchto dňoch v tichosti plánuje veľkolepú veselicu a Nelu uvidíme vo svadobných šatách už budúci rok.

Synček Hektor a dcérka Lianka sú už „veľkí“, takže by mohli svojej krásnej mame sypať lupene kvetov pri svadobnom pochode. Scéna ako vystrihnutá z romantického filmu. Šťastná rodinka však okrem toho rieši aj nový dom, ktorý si kúpili v centre hlavného mesta. Ešte pred sťahovaním ich však čaká rekonštrukcia. Nehnuteľnosť je dokonca taká veľká, že by sa ich rodinka mohla rozrásť. Na otázku, či by si hrdličky priali tretie bábätko, Nela so smiechom reagovala: „Nateraz som veľmi spokojná, ale nikdy nehovor nikdy.“

Návrat do šoubiznisu

Pocisková sa okrem rodiny začala venovať aj práci. Po rokoch sa vrátila do šoubiznisu, keď zobrala jednu z hlavných postáv v pripravovanom jojkárskom seriáli Nemocnica. „Ja som si tak nejako predtým, ako som začala, myslela, že som pripravená na to, aby som od nich odchádzala. Že to bude úplne okej. Ale keď sa to stalo skutočnosťou, priznám sa, nebolo mi všetko jedno. Obrovská zmena nastala, keď prišli deti a obrovská zmena nastala, keď som si uvedomila, že mi skončila materská a ja sa mám vrátiť naspäť a odchádzať častejšie. Nebolo to pre mňa vôbec jednoduché,“ priznala Nela.