Medvedev uznal kvality Djokoviča: Najnáročnejší grandslam, aký som zažil, odkázal Nole

Je to proste kráľ Melbourne! Tieto slová vyriekol Rus Daniil Medvedev (25) pár minút po prehratom finále mužskej dvojhry na Australian Open a adresoval ich svojmu premožiteľovi.

Novak Djokovič (33) ho zdolal za hodinu a 54 minút 7:5, 6:2, 6:2 a na prvom grandslame sezóny získal tretí titul za sebou a rekordný počet triumfov v Melbourne rozšíril na deväť. Navyše si vo finálových dueloch na Australian Open udržal stopercentnú bilanciu.

Srb ukončil Medvedevovu neporaziteľnosť, ktorá trvala dvadsať zápasov. V prvom sete síce premárnil vedenie 3:0, no za stavu 6:5 zobral druhý raz súperovi podanie a tretím setbalom rozhodol. Rozhodujúci set mal od začiatku jasný priebeh. „Bolo to tu pre mňa tak trochu ako na horskej dráhe. Problémy mimo kurtu, zranenie, karantény, bol to rozhodne najnáročnejší grandslam, aký som zažil,“ povedal Nole a priznal, že dohrával s natrhnutým brušným svalom.

„Ale bolesť bola znesiteľná a za tie roky som si už zvykol, že proste musíte hrať cez bolesť. Viem, že ľudia spochybňovali, či som naozaj zranený, veď ako som sa dal tak rýchlo do poriadku,“ vysvetľoval Djokovič, ktorý bude v pondelok 311. týždeň svetovou jednotkou a prekoná rekord Švajčiara Federera. Ziskom 18. grandslamového titulu sa priblížil na jeden triumf k Nadalovi, ktorý ich má na konte 19 a na dva k Federerovi, ktorý ich má 20. „Chcel by som poďakovať tomuto kurtu, Aréne Roda Lavera, každým rokom ťa milujem viac a viac. Naša romanca stále pokračuje,“ dodal zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu, ktorý tentoraz nebol s ním.

Finále AO 2021

Osaková - Bradyová 6:4, 6:3

Mertensová, Sobolenková - Krejčíková, Siniaková 6:2, 6:3

Ebden, Stosurová - Salisbury, Krawczyková 7:5, 5:7, 10:8

Djokovič - Medvedev 7:5, 6:2, 6:2

Dodig, POLÁŠEK - Ram, Salisbury 6:3, 6:4