Doplatí na svoj podrezaný jazyk? Navaľnému hrozí ďalšie trestné stíhanie

Opletačky Alexeja Navaľného s ruskými orgánmi nemajú konca. Len cez víkend bol právoplatne odsúdený hneď vo dvoch rôznych kauzách. V trestaneckej kolónii tak pobudne najmenej dva a pol roka.

A aby toho nebolo málo, najznámejšiemu predstaviteľovi ruskej opozície hrozí trestné stíhanie aj v tretej kauze. Mal sa totiž údajne dopustiť urážky súdu. Najobávanejší súper ruského prezidenta Vladimira Putina rozhodne nie je človekom, ktorý by si vedel poslušne sadnúť do kúta a odovzdane čakať, čo sa stane. A to dokonca ani v situácii, keď súd rozhoduje o jeho odvolaní sa proti rozsudku niekoľkoročného väzenia.

To, že má Navaľnyj riadne podrezaný jazyk, sa mu podarilo dokázať aj počas sobotňajšieho pojednávania v Moskve, kde nenechal nitku suchú nielen na Putinovi, ale ani na súdoch, ktoré rozhodujú o jeho kauzách. Podľa Navaľného sú oba doterajšie procesy proti nemu len obyčajným divadlom, ktoré bolo zrežírované v Kremli. Navaľnyj na súde okrem iného citoval z Biblie a tiež z Harryho Pottera. Prezidenta Putina porovnával s Lordom Voldemortom, najväčším zloduchom z tejto populárnej ságy. Veľmi mu to nepomohlo.

Vyslúžil si tým ďalšie obvinenie, tentoraz z pohŕdania súdom. Môže mu tak pribudnúť ďalších šesť mesiacov väzenia. Už teraz je jasné, že v trestaneckej kolónii strávi najmenej dva a pol roka. Moskovský súd totiž nevyhovel jeho odvolaniu proti staršiemu rozsudku za nedodržanie pravidiel podmienečného výkonu trestu. Navaľnyj sa totiž prestal pravidelne hlásiť na polícii. On však tvrdí, že ani nemohol, keďže sa dlho liečil v Berlíne po otrave nervovoparalytickou látkou novičok. Samotný Navaľnyj pritom obviňuje z tohto útoku priamo Putina.

Väčšina odborníkov sa zhoduje minimálne na tom, že k tejto látke nemá prístup nikto iný ako ruská armáda a tajné služby. Moskva tieto obvinenia popiera. Podľa Navaľného je jeho stíhanie v tejto kauze absurdné, keďže ruské úrady museli vedieť, že nebol dlhšie v Moskve a z otravy sa zotavoval v Berlíne. „Celý svet vedel, kde som bol. Akonáhle som sa zotavil, kúpil som si letenku a priletel domov,“ vyhlásil líder ruskej opozície.