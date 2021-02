Totálne ju rozdupal! Politológ nešetril Luciu Ďuriš Nicholsonovú: Štipľavé slová

Odchod Lucie Ďuriš Nicholsonovej zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) bol logickým vyústením jej opozičných aktivít. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Okrem jej „amatérskeho vystúpenia“ v tom však nevidí žiadny iný dôvod. Ďuriš Nicholsonová 11. februára oznámila, že sa rozhodla zo strany odísť. Dôvodom jej odchodu má byť tlačová konferencia z 8. februára, na ktorej europoslankyňa vyhlásila, že Slovensko môže prísť o miliardu eur, keďže do konca roku 2020 nezabezpečilo premiestnenie týchto peňazí z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tlačová konferencia následne vyvolala spor s vicepremiérkou Veronikou Remišovou (Za ľudí), ktorá kritiku europoslankyne odmietla.

Nicholsonová tvrdí, že kauza, ktorú rozpútala, spôsobila strane problémy a prehĺbila napätie vo vládnej koalícii. Politológ poukázal na to, že netreba zabúdať, že na spomínanej tlačovej konferencii vystúpila nielen Ďuriš Nicholsonová, ale aj ďalšia členka SaS Jana Bittó Cigániková. Na otázku, či odchod europoslankyne poškodí SaS na preferenciách, Štefančík odpovedal, že skôr áno ako nie. Najväčšiu podporu v rámci elektorátu strany má však podľa neho zatiaľ stále šéf liberálov Richard Sulík.

„Ten viaže na seba najviac voličov a prakticky je tvárou strany. V minulosti strana prišla o veľmi známe tváre a volebnou podporou SaS to neotriaslo tak, ako by sa predpokladalo. Pani Ďuriš Nicholsonová síce môže na seba viazať voličov, ale na druhej strane ich môže aj odpudzovať,“ vysvetlil politológ. Zopakoval, že europoslankyňa sa už raz so stranou SaS rozlúčila a potom si našla cestu späť. „Možno sa pred ďalšími eurovoľbami tento scenár zopakuje a pani Ďuriš Nicholsonová ,vstúpi do tej istej rieky aj tretíkrát´. Ale dovtedy môže z pozície nezávislej poslankyne úplne pokojne, euro po eure sledovať míňanie peňazí, ktoré sa podľa nej mali minúť na niečo iné,“ uzavrel Štefančík.